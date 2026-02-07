劉美芳攜手書法大師揮毫贈春聯 里民提前感受濃濃年節氣氛

新北市議員劉美芳在板橋慈惠宮舉辦活動，現場熱鬧溫馨，家扶基金會主任也到場，讓孩子們感受社區的關懷與溫暖，迎接新年。(圖:新北市議員劉美芳服務處提供)

農曆新年即將來臨，新北市議員劉美芳舉辦為期三週的「大師揮毫贈春聯」活動，共十一場，邀請書法老師現場揮毫，將新春祝福送給里民。活動人氣旺盛，許多民眾攜家帶眷前來索取春聯，感受濃厚的年節氛圍。於七日劉美芳在板橋慈惠宮舉辦活動，現場熱鬧溫馨，家扶基金會主任也到場，讓孩子們感受社區的關懷與溫暖，迎接新年。

劉美芳表示，這項活動已成為每年過年前的重要傳統，旨在結合公益與關懷，深入板橋各地舉辦年節社區服務。她開心地提到，看到大家一起出門領春聯，讓社區更熱鬧。

家扶基金會主任感謝劉美芳議員對寄養家庭孩子的支持，希望春聯能帶給他們過年的氣氛。

劉美芳最後表示，接下來還有多場贈春聯活動，明八日上午九時至十二時在家樂福板橋店，下午二時至五時於北極壇，還有下週二（十日）晚間六時至八時在妙雲宮，誠摯邀請市民朋友前來免費領取春聯，共同迎接新的一年。