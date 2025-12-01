劉美芳會勘浮洲火車站 促台鐵年底完成修繕漏水增設座椅

248251201a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員劉美芳日前偕同立法委員葉元之及浮洲地區多位里長，共同會勘浮洲火車站，針對月台空間狹窄、站體漏水以及候車環境不佳等問題，要求台鐵局進行全面改善。劉美芳表示，此次會勘已獲台鐵正面回應，將在年底前完成月台漏水修繕，並同步增設候車座椅，讓大家等車更舒適。

劉美芳會後整理台鐵的具體承諾，除了將招標處理月台及入口的漏水問題，預計於年底前完成修繕外，也將改善一樓通廊的照明與美觀度，徹底告別陰暗。然而，針對加大月台頂棚避免乘客淋雨的建議，台鐵基於月台邊緊鄰高壓電線的安全考量，評估後確認該項工程無法執行。

劉美芳進一步指出，浮洲站周邊通勤人口眾多，許多市民高度期待能爭取區間快車或對號列車停靠，以及增加車廂數等服務提升。她強調，這些需求因牽涉到臺鐵全線的複雜車輛調度和營運策略，台鐵局表示會再進行進一步的專業評估。

劉美芳表示，她身為在地議員，也是浮洲站的常客，因此能深刻體會民眾對於站體改善的迫切心聲。她感謝葉元之一同參與會勘、給予協助，強調地方與中央民代必須持續保持密切追蹤。

劉美芳承諾，她將持續掌握台鐵的修繕與評估進度，與里長及市民一同努力，將浮洲火車站打造得更便利、更宜居。

