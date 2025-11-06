劉美芳爭取聯翠里活動中心 侯友宜允諾評估可行即會興建

劉美芳辦公室提供

板橋區人口超過55萬人，是新北市、甚至全國人口最多的行政區，但目前僅有70處活動中心，其中部分地點仍屬「同址分層」重複計算，且東區多、西區少，整體配置明顯失衡。新北市議員劉美芳今（6）日在議會質詢時指出，這樣的分布讓西區居民產生相對剝奪感，呼籲市府應多在西區增設活動中心。

對此，侯友宜市長回應，活動中心只要有空間，而且能夠符合市民所需要的，市府都會進一步把它做好。

劉美芳指出，聯翠里、文化里、柏翠里、忠翠里、香雅里及宏翠里等地居民，長期以來缺少社區活動空間，聯翠里甚至早年就曾提出利用民生路三段橋下空間設置銀髮俱樂部與活動中心的構想，自己在2023年也親自辦理現場會勘與協調會，持續多年為聯翠里努力爭取，「今天在這裡代替所有西區的里民拜託市長，可不可以在聯翠里設置一個活動中心，讓大家不用跑很遠，或者跨過一條很大條的民生路」。

侯友宜表示，針對聯翠里活動中心，只要經民政局評估後可行，就一定會推動，目前初步估算約需1800萬元經費。劉美芳也感謝市長與民政局的重視，表示「西區的民眾真的等很久了」。