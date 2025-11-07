劉美芳籲提前布局核能與青創 挺新北歡樂耶誕城留板橋

（記者陳志仁／新北報導）國民黨新北市議會黨團今（7）日進行聯合質詢，議員劉美芳聚焦青年創業、能源政策及「新北歡樂耶誕城」等議題，呼籲市府強化新創環境、提前布局能源轉型，同時力挺新北歡樂耶誕城留在板橋，讓城市品牌永續經營。

圖／新北市議員劉美芳表示，「取消新北歡樂耶誕城是假議題」，主張活動應持續在板橋舉辦！（記者陳志仁攝）

劉美芳指出，AI與科技產業是全球發展趨勢，而新北擁有腹地、交通與人才等優勢，是最具條件發展新創與科技產業的城市；她並強調，「取消新北歡樂耶誕城是假議題」，主張活動應持續在板橋舉辦，延續城市能見度與觀光效益。

廣告 廣告

新北市長侯友宜回應，在地就業正是市府努力方向，目前TPASS通勤月票已讓雙北往來更便利，但他仍期盼「在地就學、在地就業、在地安養都能在新北，這才是理想生活型態」：「新北歡樂耶誕城」已是國際品牌，市府將充分聆聽居民意見，持續優化交通規劃與配套措施，讓市民與遊客都能安心參與。

針對能源議題，劉美芳指出，AI與半導體是台灣經濟命脈，輝達執行長黃仁勳也曾強調「台灣必須投資核能」，能源使用不該被污名化；她認為，穩定供電是科技產業發展基礎，「沒有電，就沒有AI，也留不住人才」，呼籲中央提前部署能源政策，將核能納入選項之一。

侯友宜認為，只要經過專業與科學的安全評估，確保安全無虞與供電穩定，「當然核電可以重啟，這也是我的方向與目標」；但他也強調，核電安全是最重要的前提，唯有安全無虞，才能讓台灣經濟穩定發展。

在青年政策方面，劉美芳與呂家愷議員也關心青年創業基地的實際效能，指出部分據點恐淪為「展示空間」或重複投資；劉美芳特別提到，板橋區新民街6巷一處閒置逾50年的市府員工宿舍，電影《周處除三害》曾在此取景，自己多次要求市府研議活化利用。

呂家愷則說，目前新北共有10座青創基地，但傳統產業仍是新北產業結構的重要一環，建議市府打造設計導向的青創基地，作為傳產與設計產業的交流平台；侯友宜與青年局長邱兆梅回應，未來將結合影視文創與人才培育，打造青年創業與文化創意的新據點，提供青年更實質的發展舞台。

更多引新聞報導

劉美芳認為鞭刑可嚇阻犯罪 侯友宜：若民意支持可立法

IN觀點／民進黨價值崩壞？徵召蘇巧慧再掀權貴政治

