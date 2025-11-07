劉美芳總質詢談黃明志案，提議研議鞭刑作為遏阻重罪之手段。(圖:新北市議員劉美芳提供)

▲劉美芳總質詢談黃明志案，提議研議鞭刑作為遏阻重罪之手段。(圖:新北市議員劉美芳提供)

馬來西亞籍歌手黃明志被當地警方指控涉毒，驗出四種毒品呈陽性，可能被判監禁至少二年、最多五年，並可處三至九下鞭刑。對此，新北市議員劉美芳在議會質詢時表示，我國長期以來致力建立尊重人權與符合比例原則的刑事制度，但是監獄現在人滿為患的情況也是事實，顯示我們的矯正教育還是有很大的進步空間。

劉美芳表示，以「嚇阻力」來說，有不少人認為，不少人認為新加坡社會秩序井然、再犯率低，與其採取極嚴苛的鞭刑制度有關。不過，鞭刑並非無限制執行，而是有嚴格的年齡及健康規範。既然現行矯正教育及查緝機制仍難以有效遏止犯罪，「是否可以研擬考量鞭刑的遏阻力，針對性侵、毒品等重大犯罪，防範於未然？」

廣告 廣告

市長侯友宜回應，犯罪防治方式多元，重點在於「國家民意趨向」，若社會多數民意支持採取更嚴厲手段，立法部門即可在制度中予以設計與明定，任何刑法制度的存在本身都具威嚇作用，無論是加重刑期或鞭刑，最終仍須符合各國民情與社會共識，他強調「我還是主張，很多罪犯該從重量刑就從重量刑」。

此外，至於性侵、毒品等重大犯罪研擬考量鞭刑，侯友宜表示，如果大部分民眾都是接受的，那他也認為是可以進一步討論的。

另，針對台灣民眾黨主席黃國昌表態將參選二０二六年新北市市長，並表示若經公平、公開機制後，若台北市副市長李四川更強，他「二話不說會全力輔選」。

劉美芳在議會質詢時關心侯友宜市長對藍白合作的看法，並詢問目前雙方是否已有具體溝通機制。

侯友宜提到，歡迎每一個想為新北市做事的人，都能好好了解新北、提出為新北市努力的願景，讓市民認同才是最重要的，「我現在是新北市長，我要把握我剩下四百多天的時間，好好地努力，就像我當時講的，我一定努力再努力，讓新北市能夠安居樂業，讓下一棒接手人也能夠繼續地做下去」。

劉美芳進一步指出，民眾黨目前規劃在新北四個區推出各一名議員候選人，再加上黃國昌宣布參選，藍白兩黨的票源有重疊，恐對國民黨造成一定影響。侯友宜強調，努力做事就沒有矛盾，「只要把努力的過程延續下去，這才是我們的方向跟目標，我們大家一起加油，把它做下去延續性，讓新北市的發展被看見」。