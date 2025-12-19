劉美芳肯定新北4+1安心蔬菜補助擴及私校

劉美芳說，無論身處何地、就讀哪一所學校，都能被同樣認真對待。（圖：新北市議員劉美芳提供）

▲劉美芳說，無論身處何地、就讀哪一所學校，都能被同樣認真對待。（圖：新北市議員劉美芳提供）

新北市議會國民黨團日前舉辦「新北市4+1安心蔬菜補助擴及私立中小學政策說明會」，宣布自一一四學年度第二學期起，4+1安心蔬菜補助正式擴大納入私立中小學，並於一一五年度編列超過二千萬元預算，以支持全市公私立學童享有安全、健康的營養午餐。新北市議員劉美芳出席議會並肯定政策前進，強調這是食農教育向下扎根的重要里程碑。

廣告 廣告

劉美芳表示，飲食營養是孩子成長的基礎，若營養攝取失衡，將直接影響身心發展與學習表現。因此，校園午餐不僅是一餐，更是政府對教育公平與食安治理是否重視的指標。過去補助集中於公立學校，私立學童在營養資源上相對弱勢，此次擴大補助，就是為了讓所有孩子站在同樣的起跑點上。

劉美芳指出，新北市推動「4+1安心蔬菜」已逾十年，從每週一次有機蔬菜，到吉園圃與產銷履歷蔬菜的制度升級，今年更將私校納入補助，過程不易，但方向正確。不過，她也提醒，校園午餐的落差不僅存在於公私立間，更反映都市與偏鄉、大校與小校的資源差距。若要真正落實教育公平，政策不能只停留在補助金額，更要正視不同學校在行政量能、人力配置及食農課程上的差異。

劉美芳說明，教育公平不只是「有沒有吃」，更是「能不能吃得好、吃得健康、是否被同樣重視」。4+1安心蔬菜政策承擔的不只是營養照顧，更是縮小區域差距、保障弱勢孩子的重要責任。

同時，劉美芳表示，這項政策是一場對食安系統的全面考驗，從吉園圃、產銷履歷到有機蔬菜，制度的演進代表社會對食品安全要求的提升，但真正讓家長放心的，是制度是否透明、可追溯、並具備嚴謹的監督與退場機制。學校午餐每天大量採用在地農產品，也象徵著城市與農村的互信連結。當孩子知道食物從哪裡來，而農民感受到自己的付出被重視，食農教育才能真正落實。

劉美芳強調，孩子的午餐看似微小，但正是這樣的日常選擇，累積出一座城市的良心與格局，4+1安心蔬菜不只是補助，更是政府對每一個孩子的承諾，無論身處何地、就讀哪一所學校，都能被同樣認真對待。