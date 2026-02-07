劉美芳舉辦書法大師揮毫贈春聯 里民免費領取提前感受年節氣氛

照片來源：劉美芳辦公室

農曆新年將至，新北市議員劉美芳舉辦為期3週共11場「大師揮毫贈春聯」活動，今（7）日於板橋慈惠宮舉行。後續場次包括明日家樂福板橋店及北極壇、下週二妙雲宮，劉美芳邀請市民把握時間免費領取春聯，一同迎接新年。

劉美芳議員辦公室指出，「大師揮毫贈春聯」活動邀請書法老師現場揮毫，將新春祝福送到里民手中。活動熱鬧，現場人氣滿滿、年味十足，不少民眾攜家帶眷前來索取春聯，提前感受濃濃的過年氛圍，也把象徵好運、福氣與喜氣的春聯帶回家。

劉美芳表示，大師揮毫贈春聯已成為每年過年前的重要傳統，希望透過這樣的活動，將公益、愛心與關懷結合，深入板橋各地舉辦符合年節氛圍的社區服務。她也笑說，最開心看到大家「樓上揪樓下、阿公揪阿嬤、阿母揪阿爸、厝邊揪隔壁」，一起走出家門領春聯，讓社區更熱鬧、更有凝聚力。

家扶基金會主任黃劍峯也到場共襄盛舉，表示感謝劉議員長年投身公益，對寄養家庭的孩子不遺餘力，今天來拿春聯，希望把春聯都交給寄養家庭的孩子，讓他們也有一個過年的氣氛。

最後，劉美芳提到，接下來還有多場贈春聯活動持續進行，明（8）日上午9時至12時將在家樂福板橋店舉辦，下午2時至5時於北極壇；下週二（10日）晚間6時至8時則在妙雲宮登場。她邀請市民，把握時間前來免費領取春聯，一同迎接嶄新的一年。

