劉美芳認為鞭刑可嚇阻犯罪 侯友宜：若民意支持可立法

（記者陳志仁／新北報導）針對鞭刑的制度能否在台灣施行，國民黨立委洪孟楷已要求法務部研究可行性；藍營新北市議員劉美芳今（6）日在議會質詢新北市長侯友宜，建議對於性侵、毒品等重大的犯罪，研擬考量鞭刑作為嚇阻效果的看法。

圖／侯友宜回應，任何刑法制度的存在本身都具威嚇作用，他一向主張「對壞人不手軟、對好人全力保護」。（記者陳志仁攝，2025.11.06）

侯友宜回應，任何刑法制度的存在本身都具威嚇作用，他一向主張「對壞人不手軟、對好人全力保護」，犯罪防治應多元，重點在於社會的民意，如果多數民意支持更嚴厲的手段，立法機關即可設計相關制度；此外，他認為鞭刑制度可以開放社會討論，若有民意共識，可再立法研議。

劉美芳在市政總質詢時秀出馬來西亞籍歌手黃明志的照片，直指黃明志被當地警方指控涉毒，驗出4種毒品呈陽性，可能被判監禁至少2年、最多5年，並可處3至9下鞭刑；指出台灣監獄長期人滿為患，矯正教育及查緝仍有進步空間，但諷刺的是，部分受刑人甚至「吃牢飯反而覺得輕鬆」，影響社會秩序。

圖／新北市議員劉美芳認為，新加坡採取鞭刑制度後社會秩序井然、再犯率低，顯示鞭刑在特定條件下具有嚇阻力。（新北市議員劉美芳提供）

劉美芳認為，新加坡採取鞭刑制度後社會秩序井然、再犯率低，顯示鞭刑在特定條件下具有嚇阻力；既然現行矯正教育及查緝機制仍難以有效的遏止犯罪，「是否可以研擬考量鞭刑的遏阻力？」應考量制度設計與社會接受度的方向著手，針對性侵、毒品等重大的犯罪防範於未然。

侯友宜重申，刑法本身就具威懾作用，無論加重刑期或鞭刑，最終仍須符合各國的國情與社會共識，強調「我還是主張，很多罪犯該從重量刑，就從重量刑」；至於性侵、毒品等重大犯的罪是否考量鞭刑，則表示若大部分的民眾都是接受，是可以進一步討論。

新加坡政府日前正式三讀通過新法，為打擊詐騙犯罪，將對涉案者施以鞭刑等刑罰；洪孟楷直言，「政府的存在，是為了讓人民能安居樂業，法律的施行，應是保障善良民眾的合法權益」，新加坡打擊詐騙積極施以鞭刑，台灣也應檢討相關制度，以有效嚇阻詐騙、維護社會正義。

