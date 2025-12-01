劉耀仁轟國小校歌唱「堂堂正正中國人」居心何在？蔣萬安：不應政治審查

記者陳思妤／台北報導

民進黨台北市議員劉耀仁今（1）日在質詢時指出，台北市中正區一所國小校歌還有「成為堂堂正正中國人」這段歌詞，而且已經有新校歌，新任校長還要求唱舊的校歌「居心何在？」不過，台北市長蔣萬安強調，「不應該對學校校歌進行政治審查」，尊重每個學校自主。

劉耀仁今天在台北市議會質詢時指出，這個年代了台北市中正區河堤國小校歌還有「成為堂堂正正中國人」這段歌詞，兩年前校務會議通過，校長說這段歌詞不符合時代潮流、不合時宜，還成立校歌修正小組，讓家長會跟教師會一起加入工作小組，家長會籌了十萬製作新的「河堤之歌」，結果唱了兩年多，新任校長居然要求唱舊的校歌，「居心何在？」什麼時代了，要成為堂堂正正中國人這是要殺朱拔毛、反共抗俄嗎？

對此，蔣萬安回應，每個學校都有自己的程序來做決定，校歌、校徽、校名有學校自主程序，要尊重，任何修訂要尊重學生、老師、歷屆校友意見跟看法，「我覺得不應該對學校校歌進行政治審查」，尊重每個學校自主程序的決定。

台北市教育局長湯志民也指出，會尊重學校決定，學校經過校務會議，有工作小組討論，校方會跟老師跟同學說明。劉耀仁則強調，這是家長反映的，別荼毒小朋友了，趕快改。蔣萬安則強調，要尊重學校自主決定。

