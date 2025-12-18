劉至翰同父異母弟弟潛伏13年！為「摯愛」發聲跨年一起過

孫沁岳出道13年推出首支創作單曲。百鴻揚娛樂提供

自2012年以男子團體身份出道，踏入演藝圈至今已滿13年，孫沁岳推出首支創作單曲〈午夜貓咪電台〉，靈感來自孫沁岳與貓咪的日常相處，他形容貓咪就像室友般陪伴自己，生活中與貓咪互動的點滴，如玩逗貓棒、餵食、撫摸，都成為創作靈感來源。

孫沁岳近年在戲劇、節目主持及YouTube創作領域持續耕耘，參與戲劇《男公館》、《聰明鎮》，主持高雄管樂團及機甲動畫交響音樂會，也參與實境節目《最強的身體》、《百分之一相對論》等多元演出。

廣告 廣告

孫沁岳出道13年推出首支創作單曲。百鴻揚娛樂提供

談及首支個人單曲的推出，孫沁岳表示並不覺得「太晚」，而是一路累積不同身份的經驗，慢慢找到最適合自己的音樂方向。「現在這個時間點，剛好能把這首歌好好完成，非常珍惜這個緣分。」

展望未來，孫沁岳表示自己沒有特別追求名氣或形式，而是希望與「一起把事情慢慢做好的人」合作，並將持續推出不同類型的音樂作品。他也透露，跨年夜將與貓咪共度，享受簡單而溫馨的時光，迎接新一年的創作與生活節奏。



回到原文

更多鏡報報導

涉毒案今未現身出庭！黃明志缺席全因染上此病

告五人巴黎街頭目擊竊案！受害者慌張求助「哲謙隨身帶長傘」

天菜形象崩塌？涼糕哥被爆欠錢、追撞不賠 苦主車輛只能報廢