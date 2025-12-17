劉至翰宣布《好運來》正式殺青！搶先曝光大結局劇照花絮？

四季線上/林佩玟報導

男星劉至翰宣布《好運來》正式殺青！在民視八點檔劇中，劉至翰有段時間挑戰一人分飾兩角「楊文斌」、「高海生」，將正反派角色精準的切換自如，令觀眾們十分讚嘆他的演技。而《好運來》即將迎接精彩大結局，劉至翰不只疑似搶先曬出多張劇照花絮，更寫下滿滿從最初拍攝這部戲到殺青的心境。

《好運來》即將迎接精彩大結局，劉至翰搶先曬出多張劇照花絮/翻攝劉至翰FB

劉至翰《好運來》曾挑戰一人分飾兩角，將正反派角色切換自如/翻攝劉至翰FB

劉至翰表示「從楊文斌→ 高海生 →再回到楊文斌，這不只是一段角色的旅程，更是一年多人生片段的累積」，並接著寫道「這一路走來，有歡笑、有疲憊、有撐住不放手的時刻，但更多的，是在我身旁那些始終到位的神隊友們——謝謝你們一次又一次，把不可能變成完成」，同時感謝劇組、經紀公司替他看前顧後，更感性說「這一年多，收穫的不只是作品，還有情誼、成長，與一份會放在心裡很久的感動….我們江湖再見 」，劉至翰寫下的殺青心情，更讓人不捨《好運來》真的要和觀眾說再見了。

劉至翰《好運來》楊家一家人合體/翻攝劉至翰FB

曾子益《好運來》疑似角色洗白，與爸爸和解相擁/翻攝劉至翰FB

劉至翰宣布《好運來》正式殺青了/翻攝劉至翰FB

劉至翰與《好運來》幕前幕後工作人合影/翻攝劉至翰FB

