劉興欽漫畫「土礱」體驗活動登場 大小朋友樂學農業知識

新竹縣內灣國小劉興欽漫畫教育博物館於三日推出「土礱」體驗課程，邀請水牛學校創辦人李春信校長擔任講師，透過親手操作傳統農具，帶領民眾走進劉老師漫畫中的農村世界，感受先民生活的智慧與美學。

劉興欽是出生於新竹縣橫山鄉大山背重要的國寶級漫畫家，漫畫作品以描繪農村生活作為其一大主軸，為將漫畫中農村生活的樂趣再現。內灣國小在新竹縣政府的支持下，透過成立「劉興欽漫畫教育博物館」活化校舍並推廣漫畫教育，成為新竹縣地方文化館的一員，館內展示以紀念劉興欽及其作品為主題，設有時空走廊區、創作發明區及人人是漫畫家等三區展示區。

廣告 廣告

文化局指出，在沒有機械的年代，人們以木頭、竹子、紅土等天然材料製作土礱。礱齒排列如波浪，每一次踩踏與推動，都是實用與美感並存的工藝展現。土礱結構融合農業技術、材料工藝與文化信仰，下礱齒象徵「八仙」祈福避邪，上礱齒代表十二時辰，展現生生不息的生命意涵。

今日活動以「農具活化」為核心，結合互動體驗與教育推廣，讓民眾用身體重新認識農村文化，也讓傳統農具成為現代生活中的文化連結，吸引許多大小朋友參加，除了介紹劉興欽老師農村文物漫畫、發明與工藝，也認識土壟的歷史與構造，並親自體驗操作土礱，了解白米、胚芽米與糙米的差異等，活動精彩豐富。