劉芩妤宣布參選議員！留言區一面倒：不愧是咪咪，就投妳了

（政治中心／綜合報導）民眾黨台中市黨部發言人劉芩妤（咪咪）近日正式宣布投入台中市議員選戰。她以亮眼外型與直爽談吐在政論節目及社群平台累積高討論度，短時間內成為網路關注焦點。日前，她騎著腳踏車沿街拜票的畫面曝光，更引發網友熱烈討論，成為當地選情的新話題。

圖／民眾黨台中市黨部發言人劉芩妤（咪咪）近日正式宣布投入台中市議員選戰。（翻攝 IG／＠mimi.c_0913）

劉芩妤因在政論節目《誰來早餐》討論核廢料議題時，與名嘴呂捷多次交鋒，言詞犀利、態度自信，使她迅速獲得「小草女神」稱號，並在社群板塊掀起一波討論潮。網友多以「敢講、直講」形容她，認為她兼具親和力與辨識度。

宣布參選後，她選擇以腳踏車掃街，自稱是「行動小看板」，沿途向居民逐一問候。劉芩妤在貼文中提到，沿街拜訪的過程讓她深刻感受到地方溫度，「台中的人情味比天氣還暖」。面對外界質疑，她也以輕鬆口吻回應：「不試試看怎麼知道？希望大家給我一次機會。」

雖然首次參政，但劉芩妤憑藉高曝光度的社群經營與節目上直率風格，成功吸引不少新粉絲。PTT上甚至有網友因她的參選而特地追蹤IG，大讚「不愧是咪咪」、「咪咪說的都對」。隨着討論熱度攀升，劉芩妤也被不少選民視為本屆台中選戰中最受矚目的新人之一。

