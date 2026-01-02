劉若英創下新紀錄！成為北京跨年開演唱會第一人 驚喜加碼11首經典歌
記者鄭尹翔／台北報導
「文藝天后」劉若英再寫演唱會里程碑！《飛行日》巡迴演唱會4.0版於2025年12月31日飛抵北京，在華熙生物潤百顏中心舉辦跨年場演出，不僅正式突破百場，更成為北京史上首次舉辦大型跨年演唱會的第一人，以音樂陪伴歌迷倒數迎接2026年，再度締造華語演唱會的重要紀錄。
此次北京站為《飛行日》巡演第104場，同時也是劉若英演藝生涯第200場專場演唱會，更創下同一場地連唱5場的紀錄，象徵她在華語樂壇累積的深厚影響力。睽違10年再度與歌迷一起跨年，劉若英感性表示，能在一年最後的時刻，用歌聲與大家一起把這一年唱完，是最幸福的選擇。
跨年夜演出特別從晚間9點半開唱，劉若英以全新「飛行羽翼」造型華麗登場，並準備四套高級訂製服裝迎接新年。舞台上，飛天鯨魚、旋轉巨熊、音符紙飛機等《飛行日》經典視覺元素化作紙花灑落全場，象徵陪伴歌迷走過每一段旅程，也成為北京跨年夜最夢幻的畫面之一。
為了跨年場，劉若英特別更新歌單，首唱〈歲月靜好〉，她分享這首歌代表的不是轟轟烈烈，而是日常生活中最真實的幸福時刻；元旦場則加碼獻唱〈多傻〉，鼓勵歌迷相信自己、按照內心的步伐前行。倒數時刻，劉若英與全場歌迷、樂手及合音老師齊聚舞台，隨著全場齊聲倒數迎向2026年，氣氛溫馨又感動。
此外，跨年夜更驚喜加碼「馬到成功 KTV」橋段，一口氣演唱11首經典歌曲，〈愛的代價〉、〈飄洋過海〉、〈有沒有一首歌會讓你想起我〉等引發萬人大合唱，將北京跨年夜化為一座情感滿載的巨型KTV。劉若英感性表示，這不是結束，而是一場交接，把今年交出去，把明天接過來。迎向2026年，《飛行日》巡迴演唱會將持續飛行，下一站將於2月13日、14日登上上海梅賽德斯奔馳文化中心，繼續與歌迷相聚，用歌聲照亮更多日子。
更多三立新聞網報導
獨家／陳芳語又戀愛了！曬親密照摟抱高帥男 經紀人回應了
蔡依林突然官宣戀愛了！尖叫聲掀翻大巨蛋 甜說幸福到熬夜也不會變醜
台東跨年／玖壹壹唱完趕場台北跨年！警察開道直奔機場 切開10萬人潮
台東跨年／張惠妹嗨唱100分鐘！突唱CORTIS夯歌「吳麗萍你好像搭丟賽」
其他人也在看
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 15
阿妹跨年演唱遭出征 名醫怒轟：有需要被青鳥羞辱嗎？
醫師蘇一峰今（2）日在社群平台臉書發文指出，天后張惠妹過去曾因在陳水扁執政時期領唱國歌遭對岸封殺，損失鉅額代言。如今她回台東舉辦跨年演唱會，卻遭「青鳥」陣營批評，甚至將其演唱會預算與其他爭議事件類比，引發網路熱議。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 56
台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了 醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后
2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。 台東跨年晚......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 29
蔡依林灑9億大巨蛋開唱誠意滿滿！他點出成功1重大關鍵 「把錢用到讓人佩服」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導天后JOLIN蔡依林從去年的12月30起，一連三天在大巨蛋開唱，這次開唱斥資9億，端出的驚喜可以說是一波又一波，讓人見識到天...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 24
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼EBC東森娛樂 ・ 12 小時前 ・ 10
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 3 天前 ・ 20
張惠妹台東跨年晚會封神！公司資本額20萬「卻拿3千萬案子」驚人背景曝
2026台東跨年晚會被網友封為全台最強，幕後最大推手正是天后張惠妹。演出不僅集結A-Lin、玖壹壹等超過10組重量級卡司，更由張惠妹親自擔任總導演，從節目節奏到舞台氛圍全面掌控，讓整場演出零冷場，成功掀起討論熱潮，直播在線人數甚至突破20幾萬人次觀看，承辦整場演出的公司背景也曝光了。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 60
金智媛相隔十年短髮回歸！新劇化身天才女醫，幹練造型美翻天！
金智媛為了新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》換上帥氣短髮造型，此劇改編自2012年的日劇《派遣女醫X》，故事以「只用實力說話」的天才外科女醫桂秀晶為核心人物，她不屬於任何體制、不接受權力收編，只相信手術刀與技術本身。在這個醫療行為被金錢與權勢操控的時代，她像是一...styletc ・ 4 小時前 ・ 6
演唱會天花板！蔡依林大巨蛋開唱挑戰極限難超越 自豪「It’s my pleasure」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導JOLIN蔡依林從去年的12月30日日起一連三天，在台北大巨蛋舉行「國泰世華銀行JOLIN蔡依林PLEASURE世界巡迴演唱會TAIPEI2025-...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
李玉璽母傳急抱孫「擔心許允樂38歲生不出來」對話截圖直接打臉
許允樂與李玉璽去年12月中宣布結婚，由於兩人從認愛到結婚短短不到一年時間，不少人猜想是否女方已有身孕，不過消息遭男方間接否認。近期更是傳出婚事曾被李玉璽的家人反對？對此，許允樂也親自回應傳聞，還曬出與李媽媽的對話紀錄，打臉謠言。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 5
主播鄭亦真生了！送女兒「台積電股票」當見面禮
主播鄭亦真生了！她2日分享已於元旦當天，順利生下女兒，自12月12日就開始待產，鄭亦真字句間滿是人母的喜悅：「聽到小桃哇哇哇的哭聲，我知道我跟歐巴會用盡所有的愛來呵護她一輩子。」夫妻倆更是送上台積電的股票給女兒，作為見面禮：「讓她一出生就成為護國神山的小小股東！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 20
張惠妹新年飆唱1.5hr「13首歌單一覽」 台東跨年封神網見總導演：難怪
金曲天后張惠妹（阿妹）跨年夜回到家鄉台東，把跨年晚會當成個人演唱會，在「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」嗨唱，飆唱14首歌曲，將近快1個半小時的演出，線上觀看人數一度超過28萬人。網友大讚今年台東縣的跨年晚會，一見到總導演正是張惠妹，直呼「難怪精彩」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
資深女星宣布升格當阿嬤「2個兒子差不到十天」 三人真實關係曝光了
藝人況明潔近日在社群平台分享與連晨翔、陳奕相約見面的合照，三人因戲結緣、戲外續前緣，互動溫馨熱絡。況明潔也在貼文中提到，老公麥可全程相伴，而連晨翔更是她人生中第一位正式收下的乾兒子，緣分之深讓她直呼「真的很難說清楚」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 3
瓊瑤翩然離世1年！《還珠格格》跨年突曝喜訊：紅塵作伴活得瀟瀟灑灑
瓊瑤翩然離世1年！《還珠格格》跨年突曝喜訊：紅塵作伴活得瀟瀟灑灑EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
邵雨薇跨年醉倒 吳慷仁緊黏放閃
邵雨薇與吳慷仁2017年合作《極品絕配》傳出熱戀，期間曾傳出分手又復合的消息，也一度被爆秘婚。如今邵雨薇在社群網站上貼出與吳慷仁的甜蜜互動，再度引發粉絲關注。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 發起對話
《戲說》女星宣布結婚！喜曬中式婚紗美照：成為更完整的自己
8點檔女星許鈞鈞以《戲說台灣》、《願望》等劇打開知名度，沒想到才剛迎接新年，她就拋出結婚震撼彈，感性提到選擇牽起一雙手，「不是因為完美，而是篤定」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
A-Lin大膽趕縣長「你只有幾秒！」笑翻全場 主持原民哏齊發 網友狂問：有多醉？
張惠妹12月31日籌劃的「東！帶我走 2026台東跨年演唱會」，邀請玖壹壹、持修、范曉萱、戴愛玲、A-Lin等人獻唱，成為最強跨年卡司演唱會。而A-Lin跟其他原住民歌手的原民式幽默，成為該跨年演唱會的一大看點，在倒數橋段的時候，A-Lin竟然對著剛上台的台東縣長說「妳只有幾秒喔！」讓全場笑翻。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 58
陳大天、劉樸結婚了！ 甜曬「一家三口合照」曝婚禮計畫
陳大天與劉樸結婚了！兩人於2026年元旦共同宣布，已於12月29日登記結婚：「從今天開始我們就是陳太太&劉先生了。」並抱著兩人的毛小孩蝦米一同入鏡，幸福模樣令人稱羨。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 5
王仁甫19歲女兒「這店打工」被拍！季芹證實：人生第一次
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王仁甫與季芹結婚多年，並育有一對兒女。其中現年19歲的女兒王禹心（樂樂），也開始嘗試打工賺錢。日前季芹分享女兒在飲料店上班的畫面，並在IG寫下心境，指出是女兒的「人生第一次」。貼文曝光後意外引發大量關注與討論。民視 ・ 1 天前 ・ 16
《功夫》港星病逝享壽69歲！袁祥仁妻曝噩耗 賣周星馳「如來神掌」爆紅
在電影《功夫》飾演乞丐的知名港星、武術指導袁祥仁，驚傳元旦1月1日病逝，享壽69歲。妻子證實噩耗，表示袁祥仁於伊利沙伯醫院安詳辭世，喪禮2月1日在世界殯儀館3樓明德堂設靈。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 14