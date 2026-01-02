劉若英創下新紀錄！成為北京跨年開演唱會第一人 驚喜加碼11首經典歌

記者鄭尹翔／台北報導

「文藝天后」劉若英再寫演唱會里程碑！《飛行日》巡迴演唱會4.0版於2025年12月31日飛抵北京，在華熙生物潤百顏中心舉辦跨年場演出，不僅正式突破百場，更成為北京史上首次舉辦大型跨年演唱會的第一人，以音樂陪伴歌迷倒數迎接2026年，再度締造華語演唱會的重要紀錄。

劉若英跨年在北京開演唱會。（圖／相信音樂提供）

劉若英跨年在北京開演唱會。（圖／相信音樂提供）

劉若英跨年在北京開演唱會。（圖／相信音樂提供）

此次北京站為《飛行日》巡演第104場，同時也是劉若英演藝生涯第200場專場演唱會，更創下同一場地連唱5場的紀錄，象徵她在華語樂壇累積的深厚影響力。睽違10年再度與歌迷一起跨年，劉若英感性表示，能在一年最後的時刻，用歌聲與大家一起把這一年唱完，是最幸福的選擇。

廣告 廣告

跨年夜演出特別從晚間9點半開唱，劉若英以全新「飛行羽翼」造型華麗登場，並準備四套高級訂製服裝迎接新年。舞台上，飛天鯨魚、旋轉巨熊、音符紙飛機等《飛行日》經典視覺元素化作紙花灑落全場，象徵陪伴歌迷走過每一段旅程，也成為北京跨年夜最夢幻的畫面之一。

為了跨年場，劉若英特別更新歌單，首唱〈歲月靜好〉，她分享這首歌代表的不是轟轟烈烈，而是日常生活中最真實的幸福時刻；元旦場則加碼獻唱〈多傻〉，鼓勵歌迷相信自己、按照內心的步伐前行。倒數時刻，劉若英與全場歌迷、樂手及合音老師齊聚舞台，隨著全場齊聲倒數迎向2026年，氣氛溫馨又感動。

此外，跨年夜更驚喜加碼「馬到成功 KTV」橋段，一口氣演唱11首經典歌曲，〈愛的代價〉、〈飄洋過海〉、〈有沒有一首歌會讓你想起我〉等引發萬人大合唱，將北京跨年夜化為一座情感滿載的巨型KTV。劉若英感性表示，這不是結束，而是一場交接，把今年交出去，把明天接過來。迎向2026年，《飛行日》巡迴演唱會將持續飛行，下一站將於2月13日、14日登上上海梅賽德斯奔馳文化中心，繼續與歌迷相聚，用歌聲照亮更多日子。

更多三立新聞網報導

獨家／陳芳語又戀愛了！曬親密照摟抱高帥男 經紀人回應了

蔡依林突然官宣戀愛了！尖叫聲掀翻大巨蛋 甜說幸福到熬夜也不會變醜

台東跨年／玖壹壹唱完趕場台北跨年！警察開道直奔機場 切開10萬人潮

台東跨年／張惠妹嗨唱100分鐘！突唱CORTIS夯歌「吳麗萍你好像搭丟賽」

