劉若英北京跨年創驚人里程啤 許願「守著幸福歲月靜好」

「文藝天后」劉若英「飛行日」巡迴演唱會4.0版突破百場，並於2025年12月31日在北京迎來第 104場演出，這也是劉若英睽違十年，再次與歌迷一起跨年。值得一提的是，這也成為北京史上首次跨年大型演唱會、她個人生涯第200場專場演唱會，再度寫下屬於自己的重要里程碑。

跨年夜，劉若英特別將演出時間調整到晚上9點半開演，她身穿全新的「飛行羽翼」服裝登場，為跨年夜揭開序幕。隨後，劉若英卸下華麗武裝，帶著12 位化身為嘉年華、彩色筆意象的藝術舞者一同登台，在白兔指揮家的帶領下，隨著〈年華〉、〈說話〉歌聲起舞，現場瞬間化為一場繽紛熱鬧的嘉年華派對。劉若英向歌迷喊話：「謝謝你們選擇跟我們一起跨年。在一年最後的時刻，沒有在別的地方，你們在這裡，跟我們在一起，今天晚上是我們一起把這一年唱完！」

劉若英也特別更新歌單，獻唱連她自己都笑說「第一次唱，有點緊張」的〈歲月靜好〉。她分享，所謂的「歲月靜好」，不一定是轟轟烈烈的時刻，而是生活中最細微、最真實的聲音。爐子上燉肉的聲響、孩子的呼喚聲，那些看似再平凡不過的日常，其實正是我們最想守住的幸福。「守著幸福，對我來說，就是最好的一種歲月靜好。」

劉若英《飛行日》巡迴演唱會在北京華熙生物潤百顏中心舉辦連續5場。（相信音樂提供）

跨越新年的第一個時刻，能與歌迷待在一起、一同歡唱，對劉若英而言是最溫馨、也最歡樂的時刻，她感性表示：「希望我們真的能一直見到彼此！」跨年對許多人來說，都有屬於自己的「儀式感」，有人選擇狂歡、聚餐，或到KTV與好友相聚，而現場觀眾則選擇走進劉若英的演唱會。劉若英開心地笑說：「既然你們選擇來跟我一起開演唱會，那我們就把KTV搬到這裡來！試試看來一個『馬到成功 KTV 肺活量大賽』」隨後一口氣接連帶來11首過去演唱會中多半只在點歌環節才會出現的經典歌曲，〈光〉、〈愛的代價〉、〈知道不知道〉、〈飄洋過海〉、〈童話〉、〈有沒有一首歌會讓你想起我〉、〈笑忘歌〉、〈光陰的故事〉等，掀起全場大合唱，將跨年夜化成一座情感滿載的超大型 KTV。

劉若英也分享自己對這個跨年夜的感受，她說：「人如果能活到一百歲，那這次的跨年就是一百分之一的那次，是很獨一無二的！」她感性表示：「今天不是一個結束，而是一場交接，把今年交出去，把明天接過來。明天也許仍是現實的世界，但要記得，我們曾一起瘋狂過、一起大聲地唱過，今天的聲音，會照亮未來的每一個日子。」接下來，劉若英「飛行日」巡迴演唱會將於 2026 年 2 月 13 日、14 日飛抵上海梅賽德斯奔馳文化中心開唱，與歌迷再度相聚。

