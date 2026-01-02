劉若英在北京與歌迷跨年 感謝大家一起唱完這一年

劉若英跨年夜在北京與歌迷跨年。（相信音樂提供）

劉若英《飛行日》巡迴演唱會4.0版正式飛越百場，並於2025年12月31日在北京迎來第 104場演出，她特地將跨年夜場調整至晚間九點半開唱，在歲末迎向新年的關鍵時刻，以象徵嶄新啟程的「飛行羽翼」造型登場，女王氣勢揭開夜晚序幕，隨著〈年華〉、〈說話〉的歌聲起舞，現場化為溫柔卻充滿力量的繽紛派對。她感性向歌迷喊話，謝謝大家選擇在一年最後的時刻相聚，一起把這一年唱完。

為了這場跨年，劉若英特別更新歌單，首次在演唱會演唱〈歲月靜好〉，她笑說有點緊張，卻更珍惜其中的意義。她分享，歲月靜好不必轟轟烈烈，而是生活裡最真實的聲音與片刻，那些平凡日常正是想緊緊守住的幸福。一句「守著幸福，就是最好的歲月靜好」，讓歌聲在跨年夜顯得格外動人。元旦場她再帶來〈多傻〉，鼓勵大家傾聽內心，照自己的步伐前行。

時間走到晚間11點半，她換上「璀璨迎曦裝」詢問現在幾點，全場齊聲回應「才七點」，捨不得讓夜晚結束。迎向2026年，她將〈所有相愛的人啊〉獻給相信愛的人，5米高旋轉巨熊與長臂猿、大象、孔雀、蒲公英意象的舞者接連登場，畫面夢幻。她邀請樂手與合音老師們繞著四面台倒數，與歌迷一同迎接新年第一秒。

劉若英將跨年場安排在晚上9點半開唱，感謝大家一起唱完這一年。（相信音樂提供）

跨年後的第一刻，能與歌迷同在同唱，劉若英笑說既然選擇走進演唱會跨年，就把KTV搬進現場，接連唱出多首經典，掀起全場大合唱，讓夜晚成為情感滿載的超大型KTV。她感性表示，這不是結束，而是一場交接，把今年交出去，把明天接過來。迎向2026年，《飛行日》巡迴演唱會也將持續飛行，2月13日、14日於上海梅賽德斯奔馳文化中心再度相聚。

