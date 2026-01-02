劉若英寫紀錄「第一人在北京跨年個唱」 喊話歌迷把一整年情緒全釋放

記者林政平報導／劉若英2025年12月31日帶著「飛行日」演唱會唱進北京華熙生物潤百顏中心，一口氣舉辦五場演出，也是北京史上首次跨年大型演唱會，劉若英成為寫下紀錄的第一個人。為了跟歌迷一起倒數，演唱會時間特別調整到晚上九點半，一開場劉若英就穿著「飛行羽翼」華麗現身，接著帶著12位舞者一同登台歡唱。

劉若英感性向歌迷喊話：「謝謝你們選擇跟我們一起跨年。在一年最後的時刻，沒有在別的地方，你們在這裡，跟我們在一起，今天晚上是我們一起把這一年唱完！」並邀請大家在這個夜晚，將內心累積一整年的情緒全數釋放，一起放聲歌唱，迎向2026年的到來。

廣告 廣告

迎向2026年這個充滿期待的新開始，劉若英將〈所有相愛的人啊〉獻給每一位正在相愛、也相信愛的人。舞台上，五米高旋轉巨熊與長臂猿、大象、孔雀、蒲公英意象的12位舞者接連登場，畫面夢幻繽紛；劉若英更邀請樂手合音老師們一同上台狂歡倒數，隨著四面台的舞台繞圈，與四面八方的歌迷一同齊聲倒數「3、2、1，新年快樂！」全場瞬間歡聲雷動，掌聲與歡呼聲此起彼落。劉若英感性表示：「我們在第一秒真的在一起，好開心喔！今天是新的一天的第一分鐘，我們在一起，我們真的在一起，真好！」

劉若英也分享自己對這個跨年夜的感受，她說：「人如果能活到一百歲，那這次的跨年就是一百分之一的那次，是很獨一無二的！」她進一步感性表示：「今天不是一個結束，而是一場交接，把今年交出去，把明天接過來。明天也許仍是現實的世界，但要記得，我們曾一起瘋狂過、一起大聲地唱過，今天的聲音，會照亮未來的每一個日子。」

迎向2026年，劉若英將持續飛行，前往更多城市，聽見更多歌迷的聲音。劉若英《飛行日》巡迴演唱會將於 2026 年 2 月 13 日、14 日飛抵上海梅賽德斯奔馳文化中心開唱，與歌迷再度相聚。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導