劉若英相隔10年與歌迷跨年 感性告白：希望一直見到彼此
劉若英《飛行日》巡迴演唱會4.0版正式飛越百場，並在12月31日於北京迎來第104場演出，這也是她暌違10年，再度跟粉絲一起跨年，特別將時間調整到晚上九點半開演，她以全新造型登場，換上象徵嶄新啟程的「飛行羽翼」服裝，挾帶女王般氣勢華麗現身，為跨年夜揭開序幕。
隨後劉若英卸下華麗武裝，帶著12 位化身為嘉年華、彩色筆意象的藝術舞者一同登台，在白兔指揮家的帶領下，現場瞬間化為一場繽紛熱鬧的嘉年華派對。劉若英感性向歌迷喊話：「謝謝你們選擇跟我們一起跨年。在一年最後的時刻，沒有在別的地方，你們在這裡，跟我們在一起，今天晚上是我們一起把這一年唱完！」
為了這次特別的跨年演出，劉若英也特別更新歌單，獻唱連她自己都笑說「第一次唱，有點緊張」的〈歲月靜好〉。她分享所謂的「歲月靜好」，不一定是轟轟烈烈的時刻，而是生活中最細微、最真實的聲音，感性表示：「守著幸福，對我來說，就是最好的一種歲月靜好。」而在新年的第一天元旦場，劉若英也驚喜帶來〈多傻〉，她說：「請你相信、聆聽自己心裡的答案，不要急著迎合別的人，就按照自己步伐一步步慢慢走，哪怕別人覺得我們有點傻，但我們傻得很幸福。」
跨越新年的第一個時刻，能與歌迷待在一起，對劉若英而言是最溫馨、也最歡樂的時刻，她感性表示：「希望我們真的能一直見到彼此！」跨年對許多人來說，都有屬於自己的「儀式感」，劉若英開心地笑說：「既然你們選擇來跟我一起開演唱會，那我們就把KTV搬到這裡來！試試看來一個『馬到成功 KTV 肺活量大賽』！」隨後一口氣接連帶來11首過去演唱會中多半只在點歌環節才會出現的經典歌曲，每一首都唱好唱滿，掀起全場大合唱。
看更多 CTWANT 文章
交往7年遲不結婚！「父親剛過世」男友突提婚事 她一問原因氣炸分手
曹西平猝逝遭疑「才一天冒屍斑不尋常」 殯葬業、醫師發聲打臉
最強冷氣團發威！今晨低溫10度「最冷時段」出爐 下周恐有寒流
其他人也在看
癌症時鐘加快！每 3 分 48 秒就有 1 人罹癌 肺癌人數創新高 國健署：篩檢是保命關鍵
最新出爐的 112 年（2023 年）癌症登記報告顯示，國內一年新增癌症患者 13 萬 8051 人，比前一年多 775...Heho健康網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「最紅英文老師」Sandra曾凍卵14顆全淘汰 最後一搏奇蹟當媽
號稱「全台最紅英文老師」的Sandra（徐有潔）與先生許傑克愛情長跑多年，近日順利產下寶寶，44歲的她不僅是高齡產婦，更同時患有多囊性卵巢、子宮息肉及免疫異常等多重問題。TFC台北生殖中心副院長何彥秉透露，Sandra第一次凍存的14顆卵子在基因檢測階段全數淘汰，重啟療程後僅獲得一顆正常胚胎，所幸成功著床並順利生產。中天新聞網 ・ 29 分鐘前 ・ 發起對話
東森陪你跨年／Lulu高雄跨年開唱 合體陳漢典太閃
東森陪你跨年／Lulu高雄跨年開唱 合體陳漢典太閃EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發起對話
瑞士酒吧大火釀47死115傷 民眾守夜悼念罹難者
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納一間酒吧，新年派對發生大火，造成47人死亡、115人受傷。當局表示，許多罹難者是年輕人。民眾舉行守夜活動悼念罹難者。（戚海倫報導） 瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納一間酒吧，在當地元中廣新聞網 ・ 10 小時前 ・ 8
吳德榮：2至4日低溫探7度以下 下週可能有寒流
（中央社記者黃巧雯台北2日電）氣象專家吳德榮說，今天至4日晨入冬最強冷空氣籠罩，預計本島出現7度以下平地最低溫，4日白天至5日傍晚冷空氣減弱，6日下午轉晴冷，強冷空氣緊接南下，有機會挑戰首波寒流。中央社 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
高雄跨年｜Lulu性感開唱！陳漢典緊盯「眼神充滿愛」 市府預告：有加碼
高雄跨年「2026雄嗨趴—高雄跨年晚會」，今天（12／31）集結17組台韓超狂卡司。市府預告，倒數時刻不僅有年度盛事「亞灣跨年花火」，還有「加碼彩蛋」，讓觀眾加倍感動迎接2026。太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了
雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 374
203萬人開心！0050配息調升至1元 1/22除息
203萬人注意！元大台灣50（0050)今（2）日公布配息，每受益權單位擬配發1元，以收盤價66.95元換算，單季配息率為1.49%。Yahoo奇摩股市 ・ 41 分鐘前 ・ 1
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 416
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 13
羽絨外套裡「這樣穿」才最保暖！專家實測證實 一票人驚：一直都穿錯
天氣一冷，許多人穿上羽絨外套時，會直覺在裡面加一件厚毛衣，認為「穿越厚越保暖」。不過，古賀由紀夫（東京服飾専門学校）分享實測結果卻顯示，羽絨外套裡面穿得太厚，反而可能沒那麼暖。 薄襯衫 vs 厚毛衣，誰比較暖？ 在室溫僅10℃的環境中，研究人員讓受試者分別在羽絨外套內，穿上「薄襯衫」與「厚毛衣」，維持 30 分鐘後，再用熱成像儀觀察體表溫度變化。結果發現：外面同樣是羽絨外套，裡面穿薄襯衫的人，身體溫度反而更高。即使更換不同受試者，結果依然一致。 為什麼「穿薄」反而比較保暖？ 關鍵在於羽絨外套真正的保暖原理。羽絨外套並不是靠「衣服本身發熱」，而是利用羽毛結構形成大量的空氣層。這些空氣層會被身體散發的熱能加溫，並被包覆在外套中，達到保溫效果。 當內搭過於厚重時，體溫反而不容易傳導到羽絨形成的空氣層，使羽絨升溫效率下降；相反地，薄且貼身的內搭，能讓體溫更直接傳遞到羽絨，空氣層更快被加熱，整體保暖效果自然更好。 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·發熱衣穿多久該汰換？專家解答「關鍵時機」 這1點也會影響保暖度 ·90%的人都圍錯！專家實測證實「圍巾這1種圍法」常春月刊 ・ 5 小時前 ・ 3
阿妹跨年演唱遭出征 名醫怒轟：有需要被青鳥羞辱嗎？
醫師蘇一峰今（2）日在社群平台臉書發文指出，天后張惠妹過去曾因在陳水扁執政時期領唱國歌遭對岸封殺，損失鉅額代言。如今她回台東舉辦跨年演唱會，卻遭「青鳥」陣營批評，甚至將其演唱會預算與其他爭議事件類比，引發網路熱議。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 41
白委繼續留立法院？民眾黨「2年條款」將屆滿 柯文哲親自表態了
即時中心／黃于庭報導行政院通過《人工生殖法》將代理孕母脫鉤，為了協助民眾黨立委陳昭姿力推代孕入法，前黨魁柯文哲今（2）日前往立法院拜會藍綠立委。不過外界相當關心，民眾黨「2年條款」將於本（1）月底屆滿，若該法案未順利通過，會如期卸任還是繼續留任？對此，柯文哲也親自做出回應。民視 ・ 3 小時前 ・ 9
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 55 分鐘前 ・ 455
主播鄭亦真生了！送女兒「台積電股票」當見面禮
主播鄭亦真生了！她2日分享已於元旦當天，順利生下女兒，自12月12日就開始待產，鄭亦真字句間滿是人母的喜悅：「聽到小桃哇哇哇的哭聲，我知道我跟歐巴會用盡所有的愛來呵護她一輩子。」夫妻倆更是送上台積電的股票給女兒，作為見面禮：「讓她一出生就成為護國神山的小小股東！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 11
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 179
將「隱形戰機」打回原形！ 美批准對台軍售102億合約
美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 131
1月走大運！3星座、3生肖「新年開局」贏在起跑點
塔羅牌老師艾菲爾分享，三個星座與三個生肖在2026年1月展現亮眼運勢，在事業、財務、人際等面向都有突破性發展。艾菲爾表示，本月象徵「定錨」與「開局」，選擇與行動將為全年鋪設關鍵基調。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
中國慘了！軍演恐嚇台灣觸怒國際 立陶宛也開嗆：威脅和平安全
即時中心／高睿鴻報導為遂行統戰台灣之目標，中國近年戮力整軍經武，隨時打算對我國動手；近日更是動作頻頻，先後進行圍台軍演、射擊火箭彈、派海警船不斷騷擾我國海域。這些粗暴及干預台灣主權的行動，也引發國際猛烈抗議；立陶宛外交部也於2025年12月31日發表正式聲明，關切中國近日在我國周圍舉行聯合軍演，升高緊張情勢。我外交部回應，此聲明再次展現立陶宛等理念相近國家，明確支持台海和平穩定的立場，部長林佳龍對此表達誠摯感謝。民視 ・ 6 小時前 ・ 346
台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了 醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后
2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。 台東跨年晚......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 13