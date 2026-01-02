劉若英相隔10年與歌迷跨年 感性告白：希望一直見到彼此

劉若英在北京開唱與粉絲一起跨年。（圖／相信音樂提供）

劉若英《飛行日》巡迴演唱會4.0版正式飛越百場，並在12月31日於北京迎來第104場演出，這也是她暌違10年，再度跟粉絲一起跨年，特別將時間調整到晚上九點半開演，她以全新造型登場，換上象徵嶄新啟程的「飛行羽翼」服裝，挾帶女王般氣勢華麗現身，為跨年夜揭開序幕。

隨後劉若英卸下華麗武裝，帶著12 位化身為嘉年華、彩色筆意象的藝術舞者一同登台，在白兔指揮家的帶領下，現場瞬間化為一場繽紛熱鬧的嘉年華派對。劉若英感性向歌迷喊話：「謝謝你們選擇跟我們一起跨年。在一年最後的時刻，沒有在別的地方，你們在這裡，跟我們在一起，今天晚上是我們一起把這一年唱完！」

劉若英將現場變成萬人KTV。（圖／相信音樂提供）

為了這次特別的跨年演出，劉若英也特別更新歌單，獻唱連她自己都笑說「第一次唱，有點緊張」的〈歲月靜好〉。她分享所謂的「歲月靜好」，不一定是轟轟烈烈的時刻，而是生活中最細微、最真實的聲音，感性表示：「守著幸福，對我來說，就是最好的一種歲月靜好。」而在新年的第一天元旦場，劉若英也驚喜帶來〈多傻〉，她說：「請你相信、聆聽自己心裡的答案，不要急著迎合別的人，就按照自己步伐一步步慢慢走，哪怕別人覺得我們有點傻，但我們傻得很幸福。」

跨越新年的第一個時刻，能與歌迷待在一起，對劉若英而言是最溫馨、也最歡樂的時刻，她感性表示：「希望我們真的能一直見到彼此！」跨年對許多人來說，都有屬於自己的「儀式感」，劉若英開心地笑說：「既然你們選擇來跟我一起開演唱會，那我們就把KTV搬到這裡來！試試看來一個『馬到成功 KTV 肺活量大賽』！」隨後一口氣接連帶來11首過去演唱會中多半只在點歌環節才會出現的經典歌曲，每一首都唱好唱滿，掀起全場大合唱。

