劉若英羅大佑都愛 老王樂隊驚爆要休團
〔記者陳慧玲／台北報導〕曾獲得金音獎最佳民謠單曲獎的人氣樂團老王樂隊，昨(30日)晚在「2025 Simple Life 簡單生活節」中驚爆要休團，主唱立長談到，很感謝簡單生活節在他們休團之前能再邀他們在Legacy演出，還透露吉他手偉碩之前許的願望會實現，他計畫去肯亞看動物。
出道8年，老王樂隊受到前輩羅大佑、劉若英欣賞，劉若英還曾和他們一起合唱招牌夯曲《我還年輕我還年輕》。昨晚在 Legacy 舞台，老王樂隊演唱前兩首《他們在鐵皮屋頂上奔跑》、《記憶紊亂》後，立長說：「這只是我們其中一個演出啦，謝謝大家待到這麼晚，我們今天的主題是想演出大家可以一起唱的歌。」接著帶來楊乃文的《星星堆滿天》，巧的是，楊乃文昨晚在簡單生活節也演唱了這首歌。
在演唱《安九》之前，立長也談到：「這是我們第5、6次的簡單生活節，有去台中看我們的人嗎？因為我們做專輯的過程中，相處得比較ㄍㄧㄥ一點，所以我們想休息個...可能會休息到明年暑假，就是休團一下，預計明年暑假再開始辦專場演出，年底希望一切都可以順利的過去。」
昨晚老王樂隊也邀請到四分衛主唱阿山，還有守夜人團長兼主唱旭章驚喜同台，高唱《我還年輕我還年輕》，全場歌迷都跟著大聲合唱，阿山感性談到，不管活到什麼年紀，「當下」就是最年輕的時候，這3組音樂人也特別合作改編版的四分衛歌曲《起來》，讓全場歌迷聽得熱血沸騰。
老王樂隊也與旭章合作翻唱陳綺貞的《躲在你的衣櫃》，另外老王樂隊也首唱新歌《堤防》，唱完立長表示：「希望大家不要沉浸在這麼悲傷的歌曲中。」他也希望大家都能順順利利。
