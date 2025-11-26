劉若英萌生退休念頭！《Yahoo唐綺陽談星私廚》一語點破：「運勢不准妳停！」｜Yahoo唐綺陽談星私廚

許久不見的奶茶劉若英近來為新戲宣傳作客《Yahoo唐綺陽談星私廚》，沒想到語出驚人地表示想要「退休」！劉若英說：「有很多想做的事情，加上孩子越來越大，距離離開我的日子越來越近，現在還可以平衡工作與家庭是因為體力跟意志力都還行。」沒想到唐綺陽卻幻滅她的想像，唐綺陽說：「退休就不要想了，因為這個世界不會允許，你的運勢也不允許，會不斷有很誘人的機會出現，而且是你很想做的，所以你要想的是分配比重。」

劉若英表示近年來開始期待可以退休，（右）為唐綺陽。（圖／《Yahoo唐綺陽談星私廚》提供）

這番「不准退休」的預言，讓劉若英哭笑不得的說：「這答案聽了，高興也不高興，真是痛苦並快樂著。」會這麼說是因為劉若英形容自己是個很黏小孩的媽媽，為了爭取多跟兒子相處的時間，已經養成清晨四、五點就起來工作的習慣，只為了幫他做早餐、送他上學，而且即使工作再忙碌，也會在出門前，先在鍋裡燉好肉湯或燉品，讓兒子放學回家可以吃到，劉若英說：「我這是在『存錢』，就是在他的記憶裡儲存他對我的印象，『我是一個在廚房的媽媽』。」

會想給兒子這樣的畫面，劉若英透露是因為自己童年的記憶，在家裡過年必吃祖母做的獅子頭，後來祖父去世，祖母在第一年的年夜飯沒有做這道菜，讓她當場大哭，劉若英說：「因為從小習慣了，所以我覺得沒有獅子頭就不是過年，我很喜歡做飯，也想多陪孩子，我兒子前幾天去露營三天兩夜，我在家就整個失魂落魄，還對著他平常坐的餐桌位置喊『快點去寫功課！』其實那天我連飯都沒煮。」

在新戲中，劉若英飾演一位意外懷孕的高齡產婦，現實生活中她也是45歲才懷孕生子，談起當時的心情仍記憶猶新，劉若英說：「醫生跟我說不要一直看網路，因為上面訊息都會嚇你，他只叮嚀我不要打籃球、不要打羽毛球，其他都沒禁，那段時間我超快樂，因為終於不用減肥了！想吃什麼都行，沒有人再嫌棄我吃太多。」