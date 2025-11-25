劉若英不甘心「接連出賣摯友」認了有選擇困難症

劉若英向唐綺陽承認自己有選擇困難症。

劉若英日前受邀上Yahoo《唐綺陽談星私廚》，雙子座的她很快就被唐綺陽發現有「選擇困難症」，但起初劉若英還不想承認，反而問起工作人員「有嗎？我有沒有選擇困難症」。她認為主要是看事情，但確實會請工作人員「不要給我太多選擇」。

劉若英透露，合作多時的經紀人很聰明，如果不想要她接的工作，就趁她很累、情緒暴躁的時候詢問，此時劉若英就會回絕。但如果是好工作上門，經紀人就會故作輕鬆趁她心情好的時候詢問。唐綺陽大讚這就是對付風象星座的方法，果然劉若英也點頭認同「被拿捏」。



唐綺陽說明，雙子、天秤、水瓶是情緒化的動物，比起水象把情緒外顯，真正情緒化像神經病的是風象星座。劉若英不否認，反而分享自己就算果斷拒絕也不會後悔，晚上還會睡得更好。

唐綺陽列出有選擇困難症的五大星座，第五名雙魚座性格偏好權衡利弊，所以優柔寡斷。劉若英一聽大喊：「對啊！黃品源啊！」她笑說黃品源在合作拍戲時沒有選擇困難，但常常聽到人家說，如果路上都是雙魚座的人在開車，交通會變得很混亂。



唐綺陽說，確實雙魚座習慣在混亂中求最大公約數，不到最後關頭詢問，雙魚座不見得要做出選擇，所以在混亂中詢問雙魚座，很容易陷入選擇困難。

第四名上榜的就是劉若英的雙子座，容易兩個大腦打架，不停改變想法。劉若英大方承認，確實內心會有矛盾，自己一直跟自己對話，想法變來變去，導致選擇困難。

第三名巨蟹座因為顧慮他人，太過壓抑自己。劉若英馬上又想到張艾嘉，唐綺陽分析，巨蟹座除了自己內在選擇困難，面對外界又想顧全大局，想太多導致選不出來。不過提到巨蟹座「顧家」，唐綺陽隨口一句「看顧哪個家」，劉若英大吃一驚，還以為唐綺陽要爆料，2人大笑開始裝傻。



第二名處女座喜歡追求滿分，所以容易舉棋不定。唐綺陽說，處女座想要滿分的生活，所以小心翼翼選擇每一步，雖然聰明才智不輸給雙子，但表現出來的往往很保守。



第一名上榜的天秤座，為了維護形象，拒絕做選擇。唐綺陽分析天秤座因為講求平衡，所以不允許自己做出不公平、太衝動或太謹慎的選擇，因為太多時間放在權衡，最後就選擇困難。劉若英因為想到經紀人，本來想繼續爆料，結果發現記錯星座，被唐綺陽吐槽：「有兩個大腦，記性都不好。」