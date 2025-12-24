劉若英飛行百場揭巡演辛酸 阿信遭點名吃豬腳麵線感動回應

〔記者陳慧玲／台北報導〕「奶茶」劉若英的「飛行日」巡演深受粉絲喜愛，目前也完成100場演出，她感性談到：「不只是一個數字，而是一段被時間反覆驗證的旅程。」劉若英也提到巡演中所要面對的各種身心狀態，也點名日前在演唱會上跌落舞台的阿信，希望他顧好自己再顧別人，阿信也感動回應。

談到巡演，劉若英說：「沒有人會知道你有多痛、哪裡不舒服，也不會有人知道你的人生正在發生什麼事。巡迴的辛苦，很多時候，正是累積在這些不能被說出口的地方。站在舞台上，把情緒交給歌、把目光交給觀眾，同時在心與腦之間保持極度清醒，那是一種很深的消耗，也是一份必須承擔的專注。」

劉若英表示：「所以到最後，我最想珍惜的，不只是起飛的高度，而是我們能不能一路平安。台上台下一起，請健康平安、平安健康。」阿信返台後，收到劉若英親自燉煮的豬腳麵線，希望讓他吃了壓壓驚，轉轉運，而劉若英也在發文中特別點名阿信：「我想清楚地說一次，不管你是不是這個團隊的一份子，請記得：安全、健康、平安，永遠最重要。顧好自己再顧別人，對，特別是你，阿信。」而阿信也感動回應：「為什麼我會有一個這麼好的姊姊。」藉此感謝劉若英的關心。

