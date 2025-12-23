劉若英《後來的我們》翻拍韓版 具教煥克服14歲年齡差自豪很會戀愛

《之後的我們》找來具教煥（左）與文佳煐主演。（車庫娛樂提供）

韓片《之後的我們》改編自劉若英執導的華語電影《後來的我們》，由《82年生的金智英》金到映導演的最新作品，找來《D.P：逃兵追緝令》具教煥與《女神降臨》文佳煐主演，電影刻劃男女主角在20多歲時相遇，度過最燦爛的瞬間，10年後再會真實的感情變化，舞臺劇演員出身的金到映導演表示：「2位演員都對彼此打開心房，接受對方的一切。拍攝現場的氣氛很好，開拍後以及在剪輯時，我對兩位演員的默契常感到驚嘆不已！」

《之後的我們》故事敘述在開往家鄉的客運上，恩浩（具教煥 飾）遇見了休學後下定決心要前往某處的正媛（文佳煐 飾），產生了一段不可思議的緣分，為彼此的夢想加油的兩人，不知不覺地深入對方的生活，成為了一對戀人，一同歡笑、爭吵、和解的兩人，雖然擁有了世上最熾熱的愛，但面對殘酷的現實，兩人最後仍選擇分道揚鑣，就這樣過了10年，再次遇見彼此的瞬間，恩浩問了正媛一直很想問的問題「如果我們……」

文佳煐表示：「因為我很喜歡原作的故事，就決定參演了。這也是我的第一部電影作品，想謝謝導演和教煥前輩幫了我很多忙。」片中飾演一名在首爾辛苦生活的大學生「正媛」，不放棄自己的夢想，一步步慢慢地向前邁進，對於首次和具教煥合作的感想，文佳瑛表示：「所有演員們都想和教煥前輩合作，我原本就是他的粉絲，非常榮幸能和他共演。我也很常對教煥前輩說，他真是個天才，常讓我心想一定要好好活用從他身上學到的東西，我真的從他身上學到了很多！」

具教煥完美克服與文佳煐的14歲年齡差。（車庫娛樂提供）

具教煥在《之後的我們》中飾演就讀理工科的「恩浩」一角，對於和文佳煐合作的感想，他表示：「在合作前就知道佳煐演員是位很優秀的演員，我真的是她的粉絲。和佳煐演員合作時，有許多令我驚訝的地方，她在演技方面有許多即興的部分，情緒上的表現也很好。比起技巧，她是位會先以真心去面對每一場戲的演員，那態度本身就能讓畫面變得很有說服力，我身為演員和導演，真的從她身上學到很多！」

該片是2人首度合作的作品，不忘開啟互誇模式分享彼此最大的魅力，文佳煐表示：「我很羨慕具教煥演員的一點，合作時感受到了，就是與生俱來的機智。在拍攝真摯的場面時，他那樣的機智讓整個畫面看起來更豐富。」具教煥則說：「光靠自己並無法展現那樣的機智，必須有能感受到那部分的對象才行。對於某些人而言，我一點都不機智，但多虧了佳煐演員，我才能展現出來，而且我覺得佳煐演員的魅力是能提升對手演員的能力值！」

具教煥在2020年以電影《屍速列車：感染半島》漸漸打開知名度，後來接連參演了《逃出摩加迪休》、《屍戰朝鮮：雅信傳》、《D.P：逃兵追緝令》、《絕地逃生》等作，之後的我們》是他難得的愛情電影，他表示：「其實看過我參演的作品，就知道我很擅長演愛情劇。過去我常飾演比較非現實的角色，在那期間又產生了對於演技的渴望，很想扮演存在於生活周遭的人物，所以真的很開心這次能參演《之後的我們》！」

具教煥和文佳煐雖然戲外相差14歲，但在《之後的我們》中展現了完美的戀人演技，具教煥笑說：「實際年齡差異的部分，我很相信我們的團隊、髮妝造型團隊、導演的執導方式，大家一起克服了這一點。」《之後的我們》將於2026年1月16日（五）在台上映。

