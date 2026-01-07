劉茂群捲土重來參選桃園市議員 感性喊話「這一生只為八德」

國民黨前桃園市議員劉茂群宣布捲土重來，參加黨內初選民調。(圖/翻攝自劉茂群臉書)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者曾增勳

2026年桃園市議員選戰掀起，曾任7屆議員的國民黨前市議員劉茂群相隔近6年後宣布參選捲土重來，她今(7)日在八德區成立服務處提供鄉親服務，由於國民黨現任2席市議員優先提名，劉表態參選市議員引起地方關切，她表示，國民黨八德區向來提名3席，現任2席還有1席空間，她經過深思熟慮決定回歸參選，她向黨部報備，先參加國民黨初選，「民調勝出才會選」。

八德區現任市議員5席，國民黨2席、民進黨2席及無黨籍1席，國民黨桃園市黨部初步規畫八德區市議員提名2席，國民黨現任市議員楊朝偉、朱珍瑤2人，將依規定優先提名，之前黨內亦未傳出參選人，今年70歲的劉茂群表態參選，是否影響提名規畫，國民黨桃園市黨部人士認為，各區提名席次只是規畫，大概要等到1月底黨中央的市議員提名辦法出來才會確定，如果有人有意爭取提名，依黨的規定將給予機會。

曾任7屆議員的國民黨前桃園市議員劉茂群相隔近6年後宣布參選捲土重來。(圖/翻攝自劉茂群臉書)

劉茂群近日在臉書以「這一生，只為八德：劉茂群的真情告白」貼文「我回來了」宣布參選市議員，接著她展開地方請益之旅傾聽民意，她表示，過去當議員是靠專業服務，這4年多，許多八德鄉親到桃園找她服務，陪選民去花蓮處理急事，解決陸光四村低收戶案件，繼續做服務，由於女兒無意再選，為回應鄉親需要服務，她認為自己有責任和義務，才決定出來選，並成立服務處，回來把握這一年為八德市民服務。

劉茂群說，「我回來不是為搶位子」，會先參加初選民調，民調勝過其他人才會選，希望給自己試一試爭取提名的機會，「不試怎知行不行」，依照黨內遊戲規定走，如果大家需要她服務、不嫌棄她年紀大，她在民調支持勝出才會選，希望爭取第3席提名空間，如果民調不過關，她就支持黨提名參選人，並希望黨給她公平對待的機會。