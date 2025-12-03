劉詩詩不忍了！6歲兒調皮狂奔 她當街「出手管教」畫面震撼網

娛樂中心／蔡佩伶報導

中國女星劉詩詩當年主演《步步驚心》走紅，也因此跟吳奇隆結下緣分，如今兩人結婚多年，育有6歲兒子「步步」。近日，劉詩詩被拍到帶兒子與友人聚餐散會後，步步似乎還不想那麼早回家，多次拔腿狂奔，結果下一秒劉詩詩竟出手「扛兒子」上車，畫面也讓網友笑瘋。

從曝光的畫面可以看到，劉詩詩打扮低調與友人一同步出餐廳，而本來牽在手中的兒子展現滿滿活力，無預警掙脫劉詩詩的手往前狂奔，似乎還不想返家，在一番折騰之後，劉詩詩才終於把兒子「扛上車」結束這場鬧劇，過程中劉詩詩雖然未發脾氣，但也顯得無奈。

劉詩詩育兒的場面掀起網友關注，紛紛留言表示，「確認過眼神，大家帶孩子都一個樣」、「每一次都被這對母子互動笑到」、「在大點劉詩詩你就扛不動了」，事實上，劉詩詩在11月初就曾被拍到為了追回在停車場四處奔跑的兒子，一度踉蹌險些摔倒，不過劉詩詩對於兒子頗有耐心，全程都保持溫柔態度。

劉詩詩直接把兒子「扛上車」。（圖／翻攝自微博）

