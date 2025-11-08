劉詩詩帶6歲兒出門 靈活「打滾狂奔」網笑翻：人體小彈簧

大陸氣質女神劉詩詩與男星吳奇隆因戲結緣，婚後育有一子「步步」，夫妻倆婚後生活一向低調。近日她被拍到帶著6歲兒子外出聚餐，難得曝光的母子互動畫面引起熱議，小男孩活潑調皮、精力充沛，讓劉詩詩差點因追兒子而摔倒，場面既溫馨又逗趣。

劉詩詩11月5日帶步步現身北京一間餐廳與友人聚餐，當天她身穿黑色保暖外套、搭配休閒長褲與球鞋，頭戴棒球帽，鬆弛感穿搭樸素又低調，氣質依舊清新脫俗。流出畫面中可見，步步在停車場奔跑、蹦蹦跳跳，動作靈活得像「人體小彈簧」，精力旺盛到讓媽媽氣喘吁吁，大陸媒體更以「魔丸」（源自大陸動畫電影《哪吒之魔童降世》），形容其精力太旺盛。

劉詩詩一路追著兒子奔跑，步步調皮在地上打滾突然轉向，還讓她險些被絆倒，所幸劉詩詩穩住腳步，隨後依然笑著哄娃，溫柔耐心，母子相處畫面十分溫馨。

步步2019年出生，今年6歲，此次被拍到性格活潑外向模樣，網友看到影片後紛紛笑稱：「哈哈哈哈哈哈，其實是遺傳，劉詩詩小時候沒少幹調皮事，魔丸老媽也有軟肋」、「看到劉詩詩被步步絆倒真的笑出聲了」、「正是好動的時候」、「小朋友太調皮了」、「平地都能蹦這麽高哈哈哈」、「我姐那無處安放的手」、「好真實的帶娃畫面啊」、「本來應該從從容容遊刃有余，現在是匆匆忙忙連滾帶爬」。

