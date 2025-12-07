劉詩詩得獎遭撤換「改白鹿領走」！ 愛奇藝發聲道歉挨轟

2025 愛奇藝尖叫之夜於澳門登場，原定頒給劉詩詩的獎項，改由白鹿領取，引發網友熱議。(圖／微博)

2025 愛奇藝尖叫之夜昨晚(6日)於澳門登場，現場星光熠熠，聚集超過百位藝人與業界人士，一舉一動都成為鎂光燈捕捉焦點，不過頒獎過程卻出現意外插曲，頒發年度喜愛女性角色時，疑似臨時更改票選結果，原定頒給劉詩詩的獎項，改由白鹿領取，引發網友熱議。

網友指出2025年度(電視劇)喜愛女性角色前三名，原先排名順序為李沁《一笑隨歌》、楊冪《生萬物》、劉詩詩 《淮水竹亭》，沒想到正式頒獎前，突然出現大變動，像是楊冪無預警從第二名降至第三名，另外，原定飾演《淮水竹亭》東方淮竹一角的劉詩詩突然跌出榜外，原本要領取的獎項，直接由女星白鹿頂替，讓在場所有人極度傻眼。

廣告 廣告

白鹿臨時接替劉詩詩領獎。(圖／微博)

據悉，愛奇藝平台曾允諾年度喜愛（電視劇）女性角色前三名者，可以獲得免費宣傳的機會，由於劉詩詩無預警遭白鹿擠出前三名位置，頓時喪失免費公開宣傳的機會，讓不少粉絲忿忿不平，質疑愛奇藝平台有內部操作的嫌疑，認為有失其公平性。

愛奇藝官方昨晚在博官方微博帳號做出回應，內容指出因為作業上的疏忽，導致當晚頒獎名次出現錯誤，正確消息以11月21日公布的結果為主，不過道歉聲明仍未能完全平息眾怒，主要是這次為付費投票，卻未見愛奇藝官方釋出補償方案，導致風波一發不可收拾。

愛奇藝發聲道歉。(圖／微博)

更多中時新聞網報導

保健》塑膠微粒入腸胃 健康風險大增

MLB》強投不嫌多 紅襪換來奧維耶多

葛仲珊消失9年回歸 現身馬場與3馬共舞