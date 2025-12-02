劉詩詩當街「扛兒子上車」畫面曝光！6歲步步調皮亂竄 媽媽狼狽抓小孩笑翻網

劉詩詩近日被拍到在上海街頭上演「追小孩大戰」！她帶著6歲兒子步步與朋友聚餐後準備返家，然而步步玩興大開，在停車場一路狂奔。最後劉詩詩只好直接把兒子扛起來放進車裡，真實又生活化的畫面引發網友爆笑。

當天劉詩詩戴白色漁夫帽、穿著輕鬆休閒裝現身，毫無明星架子地陪著步步和朋友聚會。結束後準備回家時，步步突然掙脫媽媽的手拔腿就跑，劉詩詩先是耐心安撫，但見兒子玩到停不下來，最後才抱起帶走，動作俐落，完全是育兒日常的真實樣貌。

廣告 廣告

步步過去也常被拍到活力十足的模樣，像是在桌子底下鑽來鑽去、讓媽媽在後面追趕，甚至曾讓劉詩詩追到踉蹌。雖然偶爾需要「硬抱回家」，但劉詩詩仍保持耐心，尊重孩子愛玩的天性，在孩子跌倒時也會鼓勵他自己站起來，重視自主性的養成。

相關畫面曝光後，不少網友笑說「明星帶小孩也跟我們一樣」、「這抱起的動作好熟練」。值得一提的是，「步步」這個名字來自夫妻定情作《步步驚心》，夫妻倆也以輪班方式照顧孩子，家庭互動自然溫暖。

延伸閱讀

劉詩詩也難逃崩潰育兒生活！6歲兒「餐廳狂奔鑽桌底」 媽媽在後追到跌倒

《爸爸去哪兒》多多「神似年輕劉詩詩」！演舞台劇美照曝光 網驚：像若曦穿越