劉詩詩6歲兒子超調皮 她放大招「扛娃上車」爆笑畫面曝

寶貝兒子太頑皮，劉詩詩「扛娃上車」衝上熱搜。（圖／翻攝自劉詩詩 微博）

大陸氣質女神劉詩詩與男星吳奇隆因戲結緣，婚後育有一子「步步」，一家三口生活一向相當低調。近日她帶著今年6歲的步步外出與友人聚餐，返家途中卻因兒子實在太過好動，再度上演讓全網笑翻的「扛娃名場面」，意外掀起熱烈討論。

劉詩詩近日被目擊，聚餐結束後與兒子、友人一行人徒步前往停車處，步步一路活力滿滿，邊走邊跳，似乎完全不想結束玩耍時光，甚至多次拔腿就跑腳步想繼續在外探索，只見身穿大外套打扮低調的劉詩詩，先是被兒子的突然猛衝嚇得瞬間抓不住，接著又面臨孩子鬧著不想回家的拉鋸戰。最終，劉詩詩無奈又好笑地伸手「半拖半拉」，乾脆直接把步步「扛」上接送車，才順利結束母子間的小鬧劇。

其實，步步的活力早已不是第一次引起話題。早在今年11月初，就曾被拍到步步在停車場間來回穿梭，速度快得讓劉詩詩追趕時還差點踉蹌摔倒，當時就有人打趣形容「這娃比過年的豬還難抓！」，「魔丸」（源自大陸動畫電影《哪吒之魔童降世》），形容步步精力旺盛、活力驚人。

值得一提的是，面對兒子的多次「失控」場面，劉詩詩始終保持溫柔耐心，未曾動怒或強行壓制，而是在「安全範圍內尊重孩子天性」，網友也紛紛稱讚她育兒方式，這次「扛娃回家」再次掀起熱議，讓不少網友看了超有共鳴，留言大笑：「確認過眼神，大家帶孩子都一個樣」、「劉詩詩：小樣兒，還想跑，進去吧你」、「劉詩詩和她的魔丸兒子還是連續劇 ​」、「劉詩詩拍戲遊刃有余，帶兒子真不容易」、「說實話，姐你遇到這樣一個活力四射的娃娃，也不容易，娃娃的精力永遠都是旺盛的，看到明星帶娃也這樣，我也放心了」、「步步真是個小淘氣包呀」。

