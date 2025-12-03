劉軒新增「人生教練」頭銜 教戰男人要有求救意識

記者王丹荷／綜合報導

知名作家、主持人、DJ多重身分的劉軒，近年來又多了新頭銜「人生教練」，他坦言，即使自己擁心理學專業的很多知識，但自2022年起曾3度面對憂鬱症的起起伏伏，知識都無法直接轉化為拯救自己的方法，「那時我意識到自己也需要人生教練，同時也發現很多東方男性在遭遇困難時，不僅不會求救甚至沒有求救意識。」因此他與好友Shelton共同創辦了「超男」，致力於打造屬於男性的心理安全空間。

劉軒認為現在社會，男人在工作裡要武裝、在家裡也要武裝，比較沒有資源的人就會覺得自己被孤立，成立超男的目標不是要替人找解答，而是建立1個社群，用有系統的方法，陪伴彼此走過人生的起伏，他認為未來「人生教練」將會在他所有工作中占比愈來愈大，劉軒說：「因為教練不是1個身分，它是1種思維，是與人對談的 know how。」

耶誕節前夕，劉軒特地安排超男學員們到桂冠窩廚房來場料理體驗課，從老師到學員全是大男人捲起袖子做菜，烤雞出爐時，成就感爆棚，學員們全拿著手機狂拍照，正當廚房氣氛熱鬧喧騰之際，畫風一轉，劉軒敲頌缽讓全場瞬間靜下來。桂冠窩廚房創辦人Sabrina說：「活動特意設計動與靜的情緒轉換，希望透過這些小巧思來體會生活中的律動，而且料理本來就不是1人活動、雙人甚至可以多人都可以一起動手，透過每次一起料理來找回生活韻味與幸福關係。」

體驗結束後，劉軒也分享全家最快樂的時光就是一起做飯，然後一起好好吃頓飯，「我做烘蛋、女兒做法式吐司、兒子打果汁，老婆在旁邊等著品嚐，這是我們全家最享受的時光。這回新學了烤雞，沒想到這麼簡單，可以再回家大展身手。」Sabrina也提到，料理可以拉近人與人的距離，更相信廚房不應該侷限於女性，而是家庭成員共同參與，讓關係更緊密的場域。