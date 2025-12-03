劉軒3度爬出憂鬱症低谷 教戰「求救意識」

劉軒（右）帶「超男」學員上料理體驗課。桂冠窩廚房提供



身兼作家、主持人、DJ多重身分的劉軒近年來又多了新頭銜「人生教練」，與好友Shelton共同創辦「超男」，打造一個屬於男性的心理安全空間，2022年起曾3度面對憂鬱症折磨的他坦言：「那時我意識到自己也需要人生教練，同時也發現很多東方男性在遭遇困難時，不僅不會求救甚至沒有求救意識。」

劉軒認為男性在工作裡要武裝、在家裡也要武裝，比較沒有資源的人就會覺得被孤立，成立「超男」的目標不是要替人找解答，而是用有系統的方法陪伴彼此走過人生的起伏，「人生教練」將在他工作中占比越來越大，「因為教練不是一個身分，它是一種思維，是與人對談的 know how」。

聖誕節前夕，劉軒特地安排學員們到桂冠窩廚房來場料理體驗課，動手做烤春雞與熱紅酒，桂冠窩廚房創辦人Sabrina說：「活動特意設計動與靜的情緒轉換，希望透過這些小巧思來體會生活中的律動，而且料理本來就不是一人活動、雙人甚至可以多人都可以一起動手，透過每次一起料理來找回生活韻味與幸福關係。」

體驗結束後，劉軒也分享全家最快樂的時光就是一起做飯，然後一起好好吃頓飯，「我做烘蛋、女兒做法式吐司、兒子打果汁，老婆在旁邊等著品嚐，這是我們全家最享受的時光，這回新學了烤雞，沒想到這麼簡單，可以再回家大展身手」。Sabrina也說料理是可以拉近人與人的距離，更相信廚房不應該侷限於女性，而是家庭成員共同參與，讓關係更緊密的場域。

