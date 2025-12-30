劉邦剛病逝，他就向呂雉求婚！呂雉：我已年老色衰，為你尋個公主吧

大陸中心／唐家興報導

最剛毅的女人，最卑微的回應：劉邦死後呂雉遭情書調戲，為了大漢江山，她選擇「自黑」化解滅國危機！（影視示意圖／翻攝自百度百科）

漢高祖劉邦離世後，大漢江山陷入了「主少母壯」的局面。繼位的漢惠帝劉盈性格柔弱，所有的重擔都壓在呂后肩上。此時，宿敵匈奴單于冒頓看準漢朝根基未穩，竟寫了一封極盡輕薄的信件送往長安，直言：「你我皆是孤家寡人，不如結為連理，一同分享中原美景。」這對貴為國母的呂雉而言，無疑是莫大的羞辱，滿朝武將甚至激憤到想提兵北征。

【隱忍背後的國母淚：呂后為保太平甘願示弱】

面對匈奴的無理冒犯，身為女強人的呂雉並非沒想過開戰，但理智告訴她，大漢才剛走過連年戰火，百姓需要休息。若此時意氣用事，只會讓先帝打下的江山再度毀於一旦。於是，這位在政治鬥爭中雷厲風行的鐵娘子，放下了所有的自尊與驕傲，親自提筆回了一封歷史上著名的「示弱信」。

廣告 廣告

【呂雉：我已年老色衰，願為君另尋公主】

在回信中，呂后語氣謙卑且誠懇，她自嘲道：「老身如今年老色衰，髮鬢已白，牙齒也鬆脫了，實在配不上尊貴的單于。」為了平息對方的野心，她承諾送上珍貴的馬匹、金銀財寶，並挑選合適的公主進行和親。這種「以退為進」的策略，不僅給了匈奴單于台階下，更換來了漢朝邊境數十年的喘息機會。

【從柔弱妻子到一代女皇，呂后的隱忍成就文景之治】

回首呂雉的一生，她曾是陪劉邦吃苦的賢妻，也曾是殺伐果斷的政治家。雖然她在宮廷鬥爭中手段殘酷，但在治理國家上卻深得人心。她廢除惡法、鼓勵藏書，讓飽經戰亂的農民能安穩種田。正是當年那份「忍常人之不能忍」的胸襟，才為後來的「文景之治」鋪平了道路。

更多三立新聞網報導

武則天入宮前，她老媽靠「特殊關係」借了一場東風，改寫了武家命運

清朝農婦賣雞蛋途中遭土匪凌辱，她低頭看了一眼籃子，一句話讓人心碎

有能力包養女人的男人最愛開啥車？52%乾爹自爆車內「這件事」做上癮

越南女子為何成台灣外籍配偶首選？背後原因曝光：是男人都懂

