劉邦為戚夫人留了3條活路，她偏不走，最後被做成「人彘」

大陸中心／唐家興報導

劉邦其實早已為戚夫人留下三條保命活路，預防呂后報復。然而，這位恃寵而驕的妃子卻一條路都沒選。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

在漢高祖劉邦的一生中，戚夫人曾受到極致的寵愛，卻因個性剛烈，最終落得被做成人彘的悲慘下場。事實上，劉邦臨終前早為她安排了三條活路，但戚夫人偏偏選擇與呂后作對到底，最終命運徹底改寫。

劉邦寵愛戚夫人引發宮廷爭鬥

劉邦與呂后是結髮夫妻，共同經歷過艱苦歲月，但劉邦後來寵愛戚夫人，尤其因她生下兒子劉如意，劉邦甚至萌生廢太子、立劉如意為新的繼承人的念頭。這一舉動直接挑起了戚夫人與呂后的死對頭關係，也讓劉邦明白，一旦他離世，戚夫人很可能無法在宮中立足。

第一條活路：遠離長安，隱居趙國

劉邦將劉如意封為趙王，並派周昌擔任趙國丞相，保護母子平安。他勸戚夫人帶著兒子前往趙國，遠離宮廷是非地。只要接受這條路，呂后無法輕易傷及她。可戚夫人捨不得榮華，仍留在宮中，錯過了保命良機。

第二條活路：服軟示好，安穩度日

臨終前，劉邦囑咐戚夫人不要再爭太子之位，也不要與呂后作對，只要安安穩穩過日子即可。這本是保命的策略，但戚夫人仍一意孤行，經常在宮中唱歌罵呂后，徹底激怒了對方。

第三條活路：與太子劉盈保持良好關係

劉邦還私下叮囑太子劉盈，在日後護著戚夫人與劉如意。然而戚夫人未曾主動示好，依舊心懷廢太子念頭，使得劉盈無法站在她這邊。

劉邦離世後的悲劇

劉邦一死，呂后立刻反擊。她將戚夫人抓起，剃髮穿粗布衣服，迫使她在宮中舂米。戚夫人仍不服軟，邊唱歌邊抱怨，激怒了呂后。隨後，呂后設計將劉如意從趙國騙回長安並毒死，戚夫人失去最後依靠。最終，呂后命人將戚夫人手腳砍掉、挖眼、熏聾耳朵、灌啞藥，拋入廁所，變成人彘。

劉邦留活路的智慧

其實劉邦留給戚夫人的三條活路：

一、隨兒子去趙國，遠離權力中心：

二、服軟認錯，不再挑釁呂后：

三、與太子搞好關係，有太子護身。

任選一條，都足以保命。然而戚夫人因自恃恩寵與倔強，三條活路一條未走，最終葬送自己與兒子的生命。

這場悲劇，也顯示出宮廷權力鬥爭的殘酷與個性固執的代價：即使有再多保命之策，若不懂變通，也可能被命運無情碾壓。

