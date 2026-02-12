劉部長視訊慰勉駐外警察聯絡官 肯定打擊跨境犯罪成果
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】內政部長劉世芳2月12日召開視訊會議，於春節前夕慰勉警政署派駐全球各地駐外警察聯絡官，肯定其長期堅守海外崗位、推動跨境執法合作之辛勞與成果，並聽取各駐在國警政合作現況與工作重點。
劉部長表示，當前電信詐欺、毒品走私、洗錢及人口販運等跨境犯罪威脅日益嚴峻，駐外警察聯絡官在情資交換、偵查協作及外逃通緝犯追緝等工作上，均扮演關鍵角色，是我國打擊跨境犯罪不可或缺的重要橋梁。
駐外警察聯絡官派駐於我各駐外館處，受駐外機構館長指揮監督，並與各政府機關駐外人員密切合作，透過駐外團隊整體力量，共同推動我國涉外治安工作。劉部長並期勉，應持續積極協助館處執行各項指派任務，充分發揮駐外安全網絡功能。
在跨境執法方面，114年度駐外警察聯絡官與各國合作偵破詐欺、毒品、槍砲、兒少性剝削及恐嚇公眾安全等跨國案件計26件，並緝獲我國境外逃犯167人，另亦與外交部共同救援受困海外國人計60人，跨境執法合作成績斐然。
我國長期與各駐在國警察及執法機關維持友好互信關係，不僅有助於跨境犯罪案件偵查合作與犯嫌遣返，亦為爭取參與國際刑警組織（INTERPOL）等多邊合作機制奠定良好基礎。劉部長勉勵各駐外警察聯絡官持續深化國際警政交流合作，政府亦將提供必要行政與資源支持，共同守護國人安全。
川普4月訪中貿易戰可望再休兵1年？陸外交部：雙方保持溝通
美國總統川普4月初將訪問北京，並與大陸國家主席習近平會晤，大陸外交部今表示，元首外交對中美關係發揮不可替代的戰略引領作用，雙方就此「保持著溝通」。
違規爭議連環爆！泰大選公信力遭質疑 選民抗議促「重新計票」
泰國上週日（8日）舉行大選，由現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）領導的政黨取得大勝。不過，這場選舉爆發了多起違規爭議，引發外界對大選公信力的質疑。許多民眾11日聚集在該國東部春武里府（Chonburi）一個存放選票箱的場地，要求重新計票。
世界宗教博物館另類走春 化身探險家九宮格尋寶
（中央社記者曹亞沿新北12日電）為迎接馬年，世界宗教博物館春節初一至初六期間推出九宮格尋寶活動，民眾可化身探險家在各宗教文物中尋找馬匹身影，不僅能認識多元宗教文化，還可參加抽獎抽限量禮品。
新北抽查春節商品標示 26件不合格已要求下架
（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市經發局今天表示，日前啟動春節商品專案抽查，針對轄內商家共抽查150件商品，其中26件標示不合格，已要求立即下架並限期改善。
新／特赦悶死癱兒8旬婦 賴總統發文：回應個案人道處境
程泰入股裕國邁關鍵一步 公開收購繼續至3月3日
CNEWS匯流新聞網記者張夢珊／台北報導 程泰機械（1583-TW）2026馬年開春傳出捷報，10日公告公開收購裕國冷凍（8905-TW）普通股，截至目前已有股東應賣5,988,000股，公開收購條件正式成就，讓參與股東在年後迎來「紅包行情」。依重訊內容，公開收購將持續至3月3日下午3點30分止，程泰提醒尚未參與的股東把握期間辦理應賣，收購截止後預計於5個營...
日本「無償」提供5雷達設施援助菲律賓
[Newtalk新聞] 據日本《共同社》報導，日本政府無償提供菲律賓 5 套沿岸監控雷達的交付儀式，11 日在馬尼拉菲律賓軍方設施舉行。這批雷達總價值約 6 億日圓（約新台幣 1.3 億元），為日本在 2023 年透過「政府安全保障能力強化支援」（OSA）機制，首度與受援國達成協議並完成交付的項目。 日菲雙方在考量中國因素下，正加強安全合作，期望藉由提升監控與情報蒐集能力，強化在東海及南海的威懾效果。提供 5 套雷達的構想，源於 2023 年 11 月菲律賓總統小馬可仕與時任日本首相岸田文雄會談時達成的共識。此案也被視為日本戰後長期以「非軍事支援」為主路線的重要轉折，象徵日本開始更積極介入區域安全合作。 從協議拍板到實際交付，歷時超過兩年。期間，日本也依據 OSA 架構，向馬來西亞與斐濟提供救援艇等裝備，逐步擴展對「志同道合國家」的安全支援。 菲律賓國防部長特奧多羅在交付儀式上表示，「對於日本政府為深化合作關係作出具體貢獻表示感謝」。日本駐菲律賓大使遠藤和也則指出，菲律賓海洋監視能力的提升對於日本而言也是「在應對潛在風險方面不可或缺的」 菲律賓國防部未公開 5 套雷達的具體部署位置，但
建議民進黨採「四季紅」配票 高嘉瑜：配票追求全壘打
高嘉瑜在臉書發文建議，「港湖民進黨，配票追求全壘打，集中票投民進黨」。高嘉瑜表示，遇到好久不見的江志銘議員，兩人都深知，在港湖只有團結才能爭取最大的席次，他們都是泛綠分裂的受害者。高嘉瑜提到，志銘大哥也勉勵她努力贏回港湖，她也率先拋出並建議，港湖採取四季...
台中市國中小木製課桌椅全面換可調式 9月完成
（中央社記者趙麗妍台中12日電）中市府逐年汰換國中小木製課桌椅，改採「可調式」新型課桌椅，9月汰換完成；基於愛物，東興國小開放領用舊課桌椅，有阿公阿嬤帶孫子來領，直呼「回家不用再趴地上寫作業」。
竹市年貨大街結合犯保協會 推公益攤位
（中央社記者郭宣彣新竹市12日電）新竹市政府表示，即日起至22日於武昌街與東門街和東前街等路段封街設攤位辦新春市集，並與犯罪被害人保護協會合作推出公益攤位，邀請民眾年節間前來，共同支持。
AI EXPO Taiwan 2026 3/25花博爭豔館登場 Google、NVIDIA與250家科技品牌共構AI全景生態系
【民眾新聞網方健龍綜合報導】全球AI浪潮進入關鍵轉捩點，跨域應用加速落地，成為推動產業升級的核心動力。年度最大 […]
遠東巨城年節應景喜迎金馬 春節連假走春熱鬧滾滾
【民眾新聞網方健龍新竹報導】2026金馬迎新歲！Big City遠東巨城購物中心在9天春節連假規劃多項應景年節 […]
快訊／驚悚瞬間曝！台中女「黃燈煞不住」慘摔遭輾破頭 無心跳急送醫
台中市東區驚傳恐怖車禍！今（12）日下午1時許，56歲王女騎機車行經精武路與進化路口時，疑似煞車不及追撞上前方機車，撞擊力道猛烈，王女連人帶車重摔倒地，未料又遭後方機車輾過頭部，導致頭部鮮血直流失去呼吸心跳，警消人員獲報趕抵立即將其送醫，經院方急救王女已恢復生命跡象，但仍命危搶救中，至於事故發生原因有待進一步釐清。
台中女騎士撞前車倒地遭輾 頭部鮮血狂流送醫搶救
中部中心/王俞斐、林韋志 台中報導台中市東區發生驚悚車禍，56歲王姓女騎士，撞上準備停等紅燈的機車後倒地，再被後方重機騎士輾過頭部，當場鮮血直流，一度失去生命跡象，送醫後雖然恢復呼吸心跳，但仍在搶救中。台中女騎士撞前車倒地遭輾 頭部鮮血狂流送醫搶救(圖/民眾提供)監視器拍下，雙載機車路口黃燈減速，卻被後方女騎士撞上，女騎士不敵撞擊力道倒地，後方重機男騎士閃避不及，當場輾過女騎士，遭撞的56歲王姓女騎士頭部外傷失去呼吸心跳 緊急送醫搶救(圖/民眾提供)事故現場，血跡斑斑，員警還潑水，將血跡沖散，景象怵目驚心。遭撞的56歲王姓女騎士，頭部外傷，當場失去呼吸心跳，送醫後恢復生命跡象，但仍在搶救當中。年前驚悚輾人車禍 事故原因怎麼發生有待警方釐清(圖/民視新聞)事發在台中東區，精武路和進化路口，重機騎士還原事發經過，表示意外來的太突然，根本沒時間反應，而最初被王姓女子撞上的雙載機車也表示，當時準備停等紅燈，被猛力撞擊力道給嚇到。年前驚悚輾人車禍，詳細事故原因怎麼發生，還有待警方確認釐清。 原文出處：台中女騎士撞前車倒地遭輾 頭部鮮血狂流送醫搶救 更多民視新聞報導輪胎噴飛2km! 台74甲線疑2雙B車競速 失控撞第3車技職金牌國手命喪輪下! 23歲雙胞胎兄斷魂"接班夢碎"三重暗夜死亡車禍！機車追撞「1女OHCA不治」 現場一片狼藉
韓式烤肉店公告「中國人禁入店」 陸委會曝：因非法僱用被開罰
台北市萬華區一家烤肉店近日張貼公告，要求未持有台灣身分證的中國人勿進入店內，引發網路熱議。陸委會發言人梁文傑今天表示，該案是去年3月26日被查緝的，因為聘僱越南籍失聯移工及1位中國人士非法工作，所以被查緝。該公告上寫著「因應兩岸關係條例，本店為防堵觸法，來往兩岸中國人，未持台灣身分證，請勿進入本店」
長照50年！8旬嬤「悶殺腦麻兒」獲總統特赦 北檢送達證明書：不發監
即時中心／林韋慈報導台北市一名80歲劉姓老婦，長年獨力照顧罹患重度小兒麻痺、終身癱瘓在床的兒子長達50年，因擔心自己過世後無人可照顧兒子，於2023年犯下悶殺親子的悲劇，並遭判處有期徒刑2年6月定讞。總統賴清德今（12）日於農曆年前批示特赦，法務部隨後派員將特赦證明書送至台北地檢署，由主任檢察官親自轉交給林劉姓老婦完成簽收，後續將免除刑罰執行，不予發監。
大掃除出意外! 台中七旬婦墜樓"口鼻出血"意識模糊
中部中心/王俞斐、林軒震 台中報導農曆春節前，不少人開始大掃除，千萬要注意安全！台中西屯區，11日就傳出失足墜樓意外，一名70多歲婦人大掃除時，不慎從三樓墜落到一樓陽台，口鼻出血，意識模糊，緊急送醫，人還在加護病房觀察。
辭北市副市長拚新北市長選舉！李四川認了：太太從頭到尾都反對
台北市副市長李四川昨日宣布將於2月底辭去副市長職務，正式投入新北市長選舉。今（12）日接受媒體人王淺秋「千秋萬事」節目專訪時，被問及是否已說服家人支持參選，李四川苦笑坦言「太太還是反對」，因為太太不喜歡選舉文化，他也了解太太承受的壓力，但現在的形勢就交給新北市民去決定。
無良母讓幼子長期吸「二手安」 兒子畫圖讓母認罪判刑
南投縣林姓女子長期施用安非他命、海洛因，生子後持續在兒子面前吸食和注射，幼子長時間吸入安非他命二手煙霧，發燒送醫被驗出毒品反應陽性，林女否認在兒子面前吸安，惟男童畫出吸食器和針筒，南投地院法官認為，男童因身歷其境印象很深，才會描繪，將林女依妨害幼童發育罪名判處8月徒刑。
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。