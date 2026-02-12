劉部長視訊慰勉駐外警察聯絡官 肯定打擊跨境犯罪成果

MEITU 20260212 174455656 300x200 1

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】內政部長劉世芳2月12日召開視訊會議，於春節前夕慰勉警政署派駐全球各地駐外警察聯絡官，肯定其長期堅守海外崗位、推動跨境執法合作之辛勞與成果，並聽取各駐在國警政合作現況與工作重點。

劉部長表示，當前電信詐欺、毒品走私、洗錢及人口販運等跨境犯罪威脅日益嚴峻，駐外警察聯絡官在情資交換、偵查協作及外逃通緝犯追緝等工作上，均扮演關鍵角色，是我國打擊跨境犯罪不可或缺的重要橋梁。

駐外警察聯絡官派駐於我各駐外館處，受駐外機構館長指揮監督，並與各政府機關駐外人員密切合作，透過駐外團隊整體力量，共同推動我國涉外治安工作。劉部長並期勉，應持續積極協助館處執行各項指派任務，充分發揮駐外安全網絡功能。

在跨境執法方面，114年度駐外警察聯絡官與各國合作偵破詐欺、毒品、槍砲、兒少性剝削及恐嚇公眾安全等跨國案件計26件，並緝獲我國境外逃犯167人，另亦與外交部共同救援受困海外國人計60人，跨境執法合作成績斐然。

我國長期與各駐在國警察及執法機關維持友好互信關係，不僅有助於跨境犯罪案件偵查合作與犯嫌遣返，亦為爭取參與國際刑警組織（INTERPOL）等多邊合作機制奠定良好基礎。劉部長勉勵各駐外警察聯絡官持續深化國際警政交流合作，政府亦將提供必要行政與資源支持，共同守護國人安全。