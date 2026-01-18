劉銘傳隧道與獅球嶺砲台成新觀光路線 影響周邊居民生活與交通 將提改善方案

劉銘傳隧道參觀人潮踴躍，市府研議加強管理與交通改善。



（圖：文化觀光局提供）

▲劉銘傳隧道參觀人潮踴躍，市府研議加強管理與交通改善。



（圖：文化觀光局提供）

基隆市獅球嶺砲台周邊步道去（114）年12月11日正式完工啟用！串聯臺灣第一座鐵路隧道│劉銘傳隧道與市定古蹟獅球嶺砲台，成為結合自然生態與文化歷史的全新觀光路線。隨著參觀人潮持續增加，部分假日期間，對周邊居民生活與交通造成影響。基隆市文化觀光局表示，市府已啟動跨局處研議，將就參觀模式與周邊配套，提出後續改善方案，兼顧文化保存、觀光發展與居民生活品質。

廣告 廣告

文化觀光局說，劉銘傳隧道初期基於生態保護與參觀品質考量，採團體預約制開放。經基隆市動保所及生態調查團隊評估，每年12月至翌年2月為多數野生動物冬眠期，對生態干擾相對較低，因此，在步道完工啟用後，取消隧道人數上限，開放民眾自由參觀，讓更多人能親近百年鐵道文化與在地生態環境。

文化觀光局指出，基隆市地形特殊，三面環山、一面向海，許多重要文化資產，如獅球嶺砲台、白米甕砲台、劉銘傳隧道及高遠新村港務局局長官舍等，都和周邊居民生活空間高度交織，巷道狹窄、停車空間有限，而大型車輛與大量人流的承載能力本就有限。

獅球嶺砲台周邊步道啟用至今，統計參觀人次已超過3萬人，大多集中於週末與假日，但，陸續出現汽、機車違規停放、大型遊覽車進入巷道，造成交通壅塞，以及景點廁所量能不足等情形，深深影響居民居住品質與用路安全。

文化觀光局長江亭玫表示，針對劉銘傳隧道與獅球嶺串聯步道的開放與管理模式，市府將持續檢討與調整，不排除評估採取適當的收費或分流機制，以取得自然生態保護、居民生活安寧與觀光推廣之間的平衡。

目前，市府相關單位刻正研擬於週五至週日加派人力，加強取締崇德路與樂一路口違規停車行為，並於安一路與崇德路口、樂一路與安樂路一段口，設置禁止大型車輛進入告示，同時，增設樂建停車場交通引導標誌，以及老大公廟、劉銘傳隧道與樂建停車場之行人指引設施。

文化觀光局也再次呼籲，懇請參觀遊客行經住宅區時降低音量，尊重在地居民生活；並建議多加利用大眾運輸工具前往，步行約10分鐘即可抵達景點。至於自行開車民眾，請將車輛停放於樂建收費停車場（步行約15分鐘），遊覽車則請於安一路或安樂路一段下車接駁（步行約15分鐘），以共同維護周邊交通秩序與參觀品質。