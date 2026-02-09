劉銘傳隧道 春節不開放
記者吳翊慈∕基隆報導
位於基隆市獅球嶺地區的劉銘傳隧道，見證台灣鐵道發展的重要歷史脈絡，亦串聯獅球嶺步道周邊自然景觀，兼具文化資產價值、生態意義與居民生活功能。基隆市文化觀光局呼籲民眾在走入歷史場域的同時，共同守護自然環境與在地生活品質，落實文化資產與永續觀光並行的理念。
劉銘傳隧道不僅是珍貴的歷史遺跡，也是周邊居民日常生活的一部分，為避免過度干擾文化設施與自然環境，並確保居民安寧，管理單位特別提醒，參訪時應降低音量，避免喧嘩與播放音樂，以維持場域的靜謐氛圍。
此外，民眾切勿任意停車或占用住家出入口，以免影響里民通行權益；非開放區域請勿擅闖，亦不可破壞相關設施，以確保文化資產得以長久保存。垃圾請自行帶走，同時避免使用強光或進行可能干擾野生動物的行為。
另配合春節期間整體管理與維護作業，劉銘傳隧道將於二月十五日至二月二十日暫停開放，民眾可提前規劃行程，避免於休館期間前往參訪。相關資訊可至基隆市文化觀光局官網查詢。
