劉雅文換跑道 接棒表弟選溪口鄉長

民進黨籍嘉義縣溪口鄉現任鄉長孫維聰年底任期屆滿，其表姐同是民進黨籍縣議員劉雅文將轉換跑道選鄉長，目前已鳴槍起跑，由於劉雅文家族掌握農會系統，加上父親劉邦詩和妹妹劉純婷都曾任溪口鄉長，劉家在嘉義縣政壇是數一數二的一方之霸，在溪口當地政治實力難以撼動，加上溪口藍綠實力懸殊，劉雅文挑戰鄉長之路，目前檯面上尚無競爭者。

嘉義縣第三選區縣議員劉雅文有兩屆議員資歷，出身政治世家，父親劉邦詩曾任縣議員、鄉長，妹妹劉純婷也當過兩任溪口鄉長，是現任溪口鄉農會總幹事，雖然投身政治圈的腳步比妹妹晚，個頭嬌小、個性溫和的劉雅文靠著穩健、踏實的選民服務，成功經營出個人特色，加上父親打下根基，妹妹接力耕耘，劉雅文扮演代議士角色，游刃有餘。

廣告 廣告

在孫維聰兩任任期屆滿前，綠營內部就規畫孫維聰改選縣議員，不過，孫維聰回應仍在評估中，尚未做出決定。至於劉雅文則早早對外宣布，年底要拚鄉長，積極展開布局中。

由於劉家在地方經營多年，加上劉邦詩在背後操盤，地方普遍認為，劉雅文勝選機率大。不過，家族長年把持溪口政治資源，基層也有不滿聲浪，認為妹妹當農會總幹事，姐姐當鄉長，不能讓劉家「地方整碗捧」，加上近年台灣整體政局浮動，據悉，檯面下已有潛在人選默默經營，不排除有黑馬出線，與劉雅文競逐鄉長寶座。

劉雅文說，的確曾聽聞有人想競選鄉長，但動態不明朗，不管對手是誰，她仍按照自己的節奏跑行程、做選民服務，從政初心不變。