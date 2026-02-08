劉雨柔升格人母仍不忘自己！逛街被姐妹「3金句洗腦」轉念

劉雨柔吐露升格新手媽媽後，因好友們鼓勵心境轉變。（圖／翻攝自 IG@lyvonne0526）

38歲女星劉雨柔與職籃球星老公胡凱翔於2025年7月迎來寶貝女兒「小花生」，升格新手爸媽後，一家三口生活甜蜜幸福。產後的劉雨柔也不時在社群平台分享育兒與生活心情，日前她坦言，生產後身材尚未完全回到懷孕前狀態，內心其實曾出現不少拉扯與不安。劉雨柔近日在IG發文分享和閨密逛街的心情轉折，直言產後一度抗拒穿得太性感。

劉雨柔發文寫下：「很享受當媽媽的生活，但也不曾忘記過，要當回『自己』。」，她透露老公依舊不時「誘惑」她吃宵夜，而自己則仍走在努力減肥的路上，現實又真實的狀態讓不少媽媽粉絲深有共鳴。

劉雨柔提到，上週和幾位好姐妹相約逛街，姐妹們不斷鼓勵她嘗試「很辣」的服裝，但她起初卻相當抗拒，心想「都當媽媽的人了……沒機會穿到，也很浪費錢」，就在她猶豫不決時，耳邊不斷傳來閨密們的洗腦金句，「這就是妳的衣服啊」、「妳還是很年輕好嗎」、「Why not」，一句句話逐漸擊破她內心的設限。

最終，劉雨柔笑稱自己成了結帳時「買最多的人」，卻一點也不後悔，反而心存感謝，感性表示：「謝謝她們提醒著我、陪伴著我，誰說當媽媽就沒有機會、沒有資格，See～ 明明就還是可以回到原來的樣子啊」。

貼文最後，劉雨柔也以多個Hashtag表達心境，包括「賺錢讓自己跟女兒都過好生活」、「甜蜜的負擔也包括了自己」、「太多的堅持跟委屈都是在內耗自己」等，字字句句流露出她在母親與自我之間尋找平衡的成長心路。

