劉雨柔抓包球星尪「私訊大胸辣妹」！他一句話引爆婚姻危機

職籃球星胡凱翔被劉雨柔抓包私訊互動辣妹。（圖／翻攝自劉雨柔臉書）





女星劉雨柔7月1日與職籃球星胡凱翔登記結婚，夫妻倆育有一名寶貝女兒「HaYa小花生」，她日前上節目分享婚姻生活，提到抓包老公收到大胸辣妹私訊，坦言平時不太會看另外一半手機的，但那一天就是第六感告訴她：「一定有事，有鬼！」

劉雨柔表示，老公胡凱翔有一天晚上喝醉回家時，手機掉落在客廳，她看見螢幕突然亮起就打開看：「我想說一定有事！」打開臉書私訊信件匣發現，傳訊的女生大頭貼是身穿薄紗的仰角露奶自拍照，對話內容是按讚、按愛心，以及說你好和早安：「很沒有營養的對話，但是我就覺得，這就是一個沒有邊界感的開始！」

等到老公胡凱翔隔日起床後，劉雨柔拿訊息質問他，他卻回說：「我沒什麼好說的！」一句話點燃女方，氣炸喊問：「什麼意思？」胡凱翔解釋那是假帳號，說對方私訊是想要買他運動後的襪子，出於好奇心才回應對方：「我就會想說這是來幹嘛的。」劉雨柔透露，老公一開始以為對方是真人還很開心，是看到新聞才知道是假的，他才坦言：「我就是有一點被騙了。」



