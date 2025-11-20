劉雨柔氣炸了！抓包球星尪收「大胸薄紗辣妹」私訊 直覺：一定有事
娛樂中心／綜合報導
女星劉雨柔在7月宣布嫁給職籃球星胡凱翔，並於同月迎來女兒「小花生」的出生，家庭生活美滿。近日，劉雨柔在節目中爆料有次老公手機收到大胸辣妹的私訊被她抓包，對此，胡凱翔也當眾解釋真正原因。
劉雨柔坦言自己其實不太看另一半手機，不過有天胡凱響喝到酩酊大醉再加上剛好跟老公為了一些事鬧不愉快，所以當胡凱翔遺落在客廳的手機螢幕亮起時，劉雨柔也萌生出「一定有事」的念頭，驅使她前去打開手機查看內容，劉雨柔發現私訊者的大頭照，不僅是因為胸大辣妹，而且還是穿薄紗的仰角照。
雖然內容是「你好」、「早安」的普通對話，但對於劉雨柔來說「這就是一個沒有邊界感的開始」，因此當下劉雨柔也質問胡凱翔原因，而胡凱翔僅回應一句「我沒什麼好說的」，瞬間讓劉雨柔氣炸，對此，胡凱翔在節目上解釋那是假帳號，「會想要買你運動襪的那種」，而之所以會回應對方，純粹是出自於好奇，想要知道是來幹嘛的。
三立新聞網提醒您：
喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
