劉雨柔滑手機見爆乳妹私訊 老公冷回一句她氣炸

劉雨柔上節目分享婚後抓包老公手機驚見爆乳妹私訊，反應全寫在臉上。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

藝人劉雨柔於今年7月與職籃球星胡凱翔完成結婚登記，婚後時常透過社群平台分享日常生活。不過，她近日在節目中坦言，曾意外發現丈夫與一名性感女子有訊息往來，讓她當場動怒，夫妻之間的互動也因此引發討論。

劉雨柔上節目分享婚後抓包老公手機驚見爆乳妹私訊，反應全寫在臉上。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

在綜藝節目《小姐不熙娣》中，劉雨柔透露自己平時並不會查看另一半的手機，但某次因為兩人發生爭執，她的直覺突然告訴自己「一定有事」。當晚胡凱翔醉酒入睡，手機恰好遺落在客廳，螢幕亮起時引起她注意，她便順勢查看，發現是Facebook上的私訊。

廣告 廣告

劉雨柔上節目分享婚後抓包老公手機驚見爆乳妹私訊，反應全寫在臉上。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

劉雨柔憑第六感查看手機，發現訊息畫面令人傻眼，直呼「太扯了」。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

劉雨柔描述點開訊息後，看到對方大頭貼是一位身穿薄紗、從仰角拍攝的辣妹，且胸前曲線相當明顯，讓她直呼畫面「非常火辣」。雖然訊息內容僅是簡單的按讚、愛心與打招呼，但她認為這已是「沒有邊界感的開始」。

劉雨柔憑第六感查看手機，發現訊息畫面令人傻眼，直呼「太扯了」。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

胡凱翔回應「沒什麼好說」讓劉雨柔當場爆氣，節目現場氣氛瞬間轉緊張。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

隔天一早，劉雨柔直接拿著手機向胡凱翔質問此事，未料對方只回了一句「我沒什麼好說的」，令她瞬間爆氣，質疑這種態度根本是在逃避責任，氣得當場怒喊：「什麼意思！」

胡凱翔回應「沒什麼好說」讓劉雨柔當場爆氣，節目現場氣氛瞬間轉緊張。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

面對妻子的質問，胡凱翔則解釋該帳號其實是假帳號，並稱對方訊息內容是詢問是否能購買他運動後的襪子。他表示自己當時會簡單互動，是因為不清楚對方的意圖，「就只是想知道她到底想幹嘛。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

金宇彬、申敏兒宣布結婚！ 愛情長跑10年「挺過鼻咽癌低潮」

假存款單租賓士「連父母都是演員」！悲情男遭騙婚 聽女方1句話氣笑了

阿嬤行動不便想買衣「只能在門外看」 NET店員1舉動暖哭網友