劉雨柔產後回不去「真實身材曝光」 2煩惱吐育兒心聲

劉雨柔產後真實身材曝光，2煩惱吐育兒心聲。（圖／羅永銘攝、臉書 劉雨柔）

38歲女星劉雨柔與職籃球星老公胡凱翔去（2025）年7月迎來寶貝女兒「小花生」，一家三口生活相當幸福，劉雨柔也不時在社群分享育兒日常。不過，身為新手媽媽的她，日前提到生產後的困擾，坦言身材還沒回到懷孕前的模樣，並曝光現在的真實體態。

劉雨柔7日在社群曬出一張黑白照片，只見她全身深色服裝，側身站立在鏡頭前，頭部稍微往地上看去，面無表情似乎有些心情低落。隨後她提到，懷孕前是個極度愛好運動的人，憑藉運動及飲食控制使身體維持明顯的線條感，那時候「『身材』也從來就不是我的困擾」。

廣告 廣告

劉雨柔（左）2025年7月誕下寶貝女兒。（圖／臉書 劉雨柔）

然而懷孕之後，她就跟多數的產後媽媽一樣，肚子難以恢復平坦的狀態，「我根本沒有時間可以運動，帶小孩無後援，24小時的黏在我身上，更不要說什麼自己煮飯、飲食控制了」。不過，她下秒轉換情緒激勵自己，認為仍有方法可以回到最初的模樣，也期許是最後一次看到照片的自己，「尋找新的方式，加上我的意志力，我相信〜不用太久的時間，我一定能瘦下來。等著看吧！」

最後，劉雨柔還在文末標註：「我堅決不醫美、不打針」、「一起健康瘦下來」、「陽光自信媽要回來了」，引來不少網友留言鼓勵，「非常有同感！沒有後援幫忙帶小孩的話，根本沒辦法好好運動」、「我妹妹也是孩子2歲了才又開始健身，砍掉重練2年多才又找回自己翹臀曲線」、「你一定沒問題的」、「還是很漂亮」。

更多中時新聞網報導

吃飽就想睡 當心胰島素阻抗

肺癌年輕化 空汙、油煙是關鍵

受川普軍事行動影響 李奧納多無緣親領沙漠棕櫚成就獎