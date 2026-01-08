劉雨柔產後近照曝光！霸氣宣戰：拒絕醫美瘦身

娛樂中心／林依蓉報導

藝人劉雨柔向來以熱愛運動的形象深植人心，分明的肌肉線條與健美身材更是她的招牌。然而，昨（7）日她卻在社群平台勇敢曬出小腹微凸的產後近照，坦言升格人母後生活重心大移轉，讓過去極度自律的她，也難敵「育兒現實」的挑戰。面對體態的轉變，她表示這將是「最後一次看到這樣的自己」，並宣布啟動瘦身計畫，強調拒絕依賴醫美或打針等速成手段，要以最自然、健康的方式找回最初的模樣。





藝人劉雨柔一直是演藝圈出名的「健身狂人」，其結實的肌肉線條與極致自律的身材管理，向來是她的招牌。（圖／翻攝自IG@lyvonne0526）

藝人劉雨柔一直是演藝圈出名的「健身狂人」，其結實的肌肉線條與極致自律的身材管理，向來是她的招牌。然而，昨（7）日她卻在社群平台貼出一張小腹微凸的產後近照，坦言過去靠著規律運動與嚴格飲控，身材從不曾是她的困擾，但自從愛女「小花生」出生後，在完全「無後援」的育兒現狀下，24小時被孩子黏住，讓健身計畫與飲食控制都成了奢望。她感嘆「照片裡就是產後媽媽常見的模樣，我也一樣」，以最直白的方式，說出產後媽媽們的心聲。





劉雨柔坦言升格人母後生活重心大移轉，在完全「無後援」的育兒現狀下，24小時被孩子黏住。（圖／翻攝自IG@lyvonne0526）





儘管線條暫時失蹤，劉雨柔卻未向現實妥協，反而激起強烈鬥志，宣布正式啟動瘦身計畫。她霸氣強調，絕對不走醫美或打針等侵入性的速成捷徑，堅信除了手術之外，一定能靠意志力找到「第三種方式」重回巔峰。劉雨柔最後更自信喊話「不用太久，我一定能瘦下來，等著看吧！」。如此堅定的瘦身決心，不僅展現出她對自律的執著，也讓許多深受身形困擾的產後媽媽們深感共鳴，紛紛留言表達支持。









原文出處：昔日「運動狂人」劉雨柔產後身材走樣？她曬出真實小腹照：不靠醫美瘦回來！

