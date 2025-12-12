劉青和故居修復開幕 以「青禾蘊」之名重現和洋交會的待客精神





歷史建築「杭州南路一段75號日式宿舍」建造於日治末期，後配給予臺灣第一位留德化工博士劉青和先生一家作為居所。劉青和先生曾任臺灣省工業試驗所所長等職務，是見證臺灣樟腦、工業史的重要人物。

修復成果： 本案耗時四年多修復，總經費約3,723萬元。云禾總經理曾令慧表示，老屋乘載著時間與歷史的堆疊，而活化後的「青禾蘊Aohaus」（結合日文的青 Ao 與德文的家 Haus），將存續劉青和先生的人生經歷與老宅待客的記憶。

台北市府文化局肯定： 文化局局長蔡詩萍表示，「老房子計畫」12年來持續尋求優秀民間團隊合作，本次修復不只延續了劉家的生活軌跡，也為老房子帶來屬於臺灣本地的和洋特色料理。

和洋折衷式樣：保留原貌，重現「聚會與交流」精神

本棟歷史建築為罕見的和洋折衷式樣，劉家居住期間高比例保留建築原貌。建築特色包括：

空間區分： 室內以和、洋式來區別主人與待客空間，完整保留劉家生活起居與劉夫人宴客空間原貌。

建築細節： 外牆使用磚壁砌成，而非日式屋舍常見的木造外牆，外觀添加現代主義風格的裝飾元素。後院的防空洞則體現日治末期的戰備氛圍。

修復重點： 文化局在修復期間要求使用原工法修復、維持原空間格局，並養護原住者栽植的竹柏、肖楠等多種喬木，同時降低圍牆、搭建平台，打造友善共融的參觀動線。

活化內容：從和洋料理到城市街廓走讀

活化後的劉青和故居將作為複合式藝文饗宴空間，未來將一窺故居原貌，並提供多元服務：

核心服務： 結合文化導覽、人文講座、街廓走讀、以及蘊育和洋風味料理的餐飲服務。

主題推廣： 聚焦樟腦、工業、文化融合、臺北大空襲等主題。開幕當天舉辦三場免費導覽，未來每月將有近十場老屋導覽及走讀路線。

文化局表示，「老房子文化運動」執行迄今12年，已協助台北市25處文化資產的修復，媒合民間投入修復資源累計約新臺幣6億7,708萬元。未來將持續輔導文資活化，讓民眾跨越時代與歷史空間對話，持續形塑「處處有文資」的臺北城。

