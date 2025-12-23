劉靜怡事件會重演？中選會人事審查 黃國昌：擔心游盈隆被民進黨封殺

行政院提名台灣民意基金會董事長游盈隆出任中選會主委，民眾黨團總召黃國昌今日說，民眾黨公事公辦、理性審查，但他更擔心的是游盈隆被民進黨自己封殺。民眾黨團幹事長陳昭姿說，在還沒進行人事審查程序之前，民進黨高雄市議員簡煥宗就發文說「我們就來看誰支持游盈隆」，大法官提名人劉靜怡事件要重演了嗎？



黃國昌表示，他必須要先提醒大家一件事，行政院長卓榮泰已經違法了，名單早就該提出來，現在中選會處於沒辦法運作的狀態，法定人數不足，是卓榮泰造成的，這個違法的責任，他感覺台灣社會沒有追究，卓榮泰不是提名到立法院沒審查，而是到現在都還沒提到立法院來。民眾黨作為在野黨，昨天還是看特定周刊才知道，民進黨怎麼會墮落到這種程度？



黃國昌提到，中選會名單民眾黨開大門走大路，行政院私底下要來找民眾黨推薦被拒絕，因此請行政院發文來，也要詢問國民黨，之後民眾黨推薦適合的人選回函，並向台灣社會公開說明推薦了誰、理由是什麼，這不是人民希望看到的嗎？重要職位徵詢在野黨意見，在野黨開大門走大路，這才應該是台灣民主法治典範，而不是躲在陰暗角落去喬。



黃國昌說，針對主委提名人游盈隆，民眾黨公事公辦，民眾黨曾邀請游盈隆到國家治理學院演講，是敬重他敢講真話、在政治學上專業、在民調上專業，但既然進了立法院人事同事權審查，就沒有私誼，沒有個人情誼，民眾黨就是理性負責的嚴格審查，回應人民的期待。



黃國昌表示，等到正式收到公文以後，會遵循過去標準作業程序，發問卷給所有被提名人，詢問他們是否贊成公投綁大選？中選會會不會自居為公投審議委員會，剝奪人民公投權利？支不支持國內移轉投票？總統賴清德可以不公布國會三讀通過的法律嗎？這些被提名人的回答一定會影響民眾黨最後投票結果，但他更擔心的是游盈隆被民進黨自己封殺。



陳昭姿說，在還沒進行人事審查程序之前，民進黨高雄市議員簡煥宗就發文說「我們就來看誰支持游盈隆」，青鳥也跳出來說台派討厭他，就是因為游盈隆之前的評論比較中性，民調也未必討喜執政黨，劉靜怡大法官提名事件要重演了嗎？



不過黃國昌也說，相信賴清德提名游盈隆是還給他公道，因為聯電創辦人曹興誠曾罵游盈隆是民進黨內奸，撈不到油水才離開，賴清德對游盈隆的提名，狠狠修理打臉曹興誠。



更多風傳媒報導

