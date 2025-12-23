劉靜怡事件重演？黃國昌：最擔心游盈隆被民進黨封殺

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

針對行政院提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為主委、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，民眾黨主席兼黨團總召黃國昌今（23日）表示，民眾黨團將依慣例發問卷給所有被提名人，要求回答是否贊成公投綁大選、是否贊成過去中選會剝奪人民公投的權利、支不支持國內移轉投票及怎麼看總統賴清德近期毀憲亂政的行為等，並稱他更擔心的是，游盈隆恐怕不是被在野黨封殺，「會被民進黨自己封殺」。

民眾黨團上午召開「揪出法治崩壞 踐踏民主的幕後藏鏡人」記者會，黃國昌、黨團副總召張啓楷、幹事長陳昭姿、立委劉書彬及黨團主任陳智菡出席。

會後接受媒體聯訪，對於媒體詢問怎麼看行政院提名游盈隆為中選會主委？黃國昌指出，中選會提名人選的提出，必須要先提醒大家，行政院長卓榮泰已經違法了，早就該提出，現在中選會處於無法運作的狀態，誰造成的？卓榮泰，中選會現在處於法定人數不足，無法運作的狀態，誰造成的？這違法的責任，他怎麼感覺到台灣社會沒有在追究卓榮泰？

黃國昌表示，民眾黨作為在野黨，竟然是看特定週刊才知道，並諷刺原來特定週刊不僅僅是北檢發言人，快成為行政院發言人，民進黨怎麼會墮落到這種程度？讓人覺得不可思議。此外，中選會名單，民眾黨開大門、走大路，私底下要來找民眾黨推薦，被他拒絕，請行政院發公文來，也請行政院除了問民眾黨，也要問另一個在野黨國民黨，行政院按照正常的程序來，我們就推薦我們覺得適任的人選回函給行政院，且跟台灣社會公開說明，推薦誰、理由是什麼，這不是人民希望看到的嗎？

黃國昌說，這種重要的職位，徵詢在野黨意見，在野黨也遵循公開民主的原則，開大門、走大路，正式公開回覆行政院他們推薦的人是誰，這才應該是台灣民主法治的典範，而不是躲在陰暗的角落去喬、甚至躲在陰暗角落去關說大法官。

黃國昌提到，針對主委人選游盈隆，民眾黨公事公辦，曾邀請游到民眾黨國家治理學院演講，是敬重游盈隆敢講真話，以及在政治學、民調專業，為何他強調公事公辦？既然進了立法院人事同意權的審查，就沒有私誼，就是理性、負責嚴格審查，回應人民的期待。

黃國昌強調，因此，等正式收到公文後，民眾黨會遵循過去標準作業程序，發問卷給所有被提名人，要求說清楚講明白，第一、贊不贊成公投綁大選？第二、中選會會不會自居為過去的公投審議委員會，剝奪人民公投的權利，不要說這件事不會發生，今年夏天就有一個公投案被中選會沒收了，請問這些被提名人，贊不贊成過去的中選會剝奪人民公投的權利？第三、支不支持國內移轉投票，還是反對、窒礙難行？民進黨說不可以國內移轉投票，因為民進黨打算要跟年輕人過不去，還是要年輕人花很多時間跟錢返鄉投票，贊不贊成國內移轉投票？第四、針對賴清德最近帶頭毀憲亂政的行為，總統可以不公佈國會三讀通過的法律嗎？說清楚、講明白，這些被提名人的回答，一定會影響民眾黨最後投票的結果，但他更擔心的是，游盈隆恐怕不是被在野黨封殺，會被民進黨自己封殺。

陳昭姿也說，在還沒進行實質討論前，已經看到民進黨公職人員跳出來罵，高雄市議員簡煥宗甚至講，就來看看誰要支持游盈隆，更不要說有青鳥支持者，什麼不雅的話都跑出來了，講台派多討厭游盈隆，就是因為他過去對大罷免有所建言嗎？過去他對政局評論基本上比較中性，民調結果也未必討喜執政黨，請問劉靜怡大法官提名的事件要重演了嗎？

陳昭姿直言，目前對游盈隆擔任主委還沒任何討論，但民進黨公職跟支持者已經跳出來了，已經有提出反對的聲音，且很多不雅的批評，可見上行下效，過去很多重要職位，本應保持公平、公正、公開、獨立的原則，原來必須是保皇黨？必須要為執政黨長期講話、庇護執政黨所作所為，非常遺憾。

黃國昌則補充，卓榮泰已違法，現在中選會不能運作，百分之一百的責任在卓榮泰身上，當然我們知道，在制度上，是行政院長提名，但他相信游盈隆也會承認，實際的提名人叫做賴清德，等到游來立法院行使人事同意權時，他一定會問，是賴清德還是卓榮泰找？相信絕對是賴清德直接找游談，大家就知道背後藏鏡人是賴清德。不過，最起碼賴清德提名游盈隆還給他一個公道，因聯電榮譽董事長曹興誠曾辱罵游是民進黨內奸、撈不到油水才離開的，賴對游的提名，最起碼狠狠打臉、修理了曹興誠。

