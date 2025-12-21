劉靜怡發文酸憲法法庭 葉慶元：有良知

台大國發所所長劉靜怡被認為雖立場深綠，但對於大是大非敢直言不諱，不盲目護航民進黨。（資料照）

憲法法庭5位大法官宣告新修《憲訴法》違憲、即起失效，但開會人數甚至未達舊版3分之2的6人門檻，藍委徐巧芯諷「萊爾數學：5>6」。台大國發所長、前大法官被提名人劉靜怡發文直言「5/15=more distrust accumulated」，恐造成信任崩解，律師葉慶元直呼有良知。

劉靜怡今(21日)發文直言：「5/15=1/3=more distrust accumulated」，英文部分暗指憲法法庭將「累積更多的不信任」。

「前大法官被提名人劉靜怡教授表態了。」葉慶元發文表示：劉教授也是深綠，但是，是有良知的。也因此，當初雖然民眾黨八票支持，但民進黨立院黨團不予支持，提名沒有獲得通過。（當時綠委總召柯建銘曾喊出祭黨紀，要求黨團立委不支持劉靜怡）

葉慶元質疑，民主的基本概念就是「少數服從多數」。賴清德本身只有四成民意支持，民進黨在國會席次也只有四成五。居然憑著司法院大法官法定額數（15名）三分之一的5位大法官，違法推翻國會多數通過的法律？民進黨2024大選國會敗選不算數！2025大罷免敗選也不算數！到底怎麼要怎樣才願意承認自己是少數，而願意回歸少數服從多數的基本原則，接受多數民意選出的國會監督及制衡？

葉慶元痛批，總統及行政院長聯手毀憲亂政，司法院在五位大法官蠻幹下，也成為賴總統及卓院長的共犯！檢調配合民進黨的例證更是罄竹難書！監察院面對賴卓的專制體制也噤聲不語。台灣的民主，已經危如壘卵！抗中，不能作為專制獨裁的藉口！「當專制成為現實，反抗就是義務！」台灣人民必須站出來，清楚地告訴賴清德及民進黨，不可繼續獨裁專制，否則必將面對法律及歷史的審判！

網友表示「當初國民黨反對劉靜怡教授，放她進去豈不好嗎？能把不守法的大法官懟得無言以對」。

