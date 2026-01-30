劉黎兒觀點》日媒民調：高市大勝、自民可望單獨過半 但逾半未表態「仍有翻盤風險」

自民黨靠高市人氣果然在序盤就被看好，比例（不分區）部分可望議席大增而有單獨過半可能。 圖：攝自自民黨官網

[Newtalk新聞] 日本史上最短競選活動的眾議員選舉將在2月8日投開票，目前連反高市的媒體也都公布高市眼看就要大勝的民調，自民可望單獨過半及執政黨在眾院維持穩定多數，但在還剩下9天的時間裡，現在滲透不足的中道改革連合的創價學會組織票還來得及鞏固腳步，原本靠學會票當選的數十名自民議員如萩生田光一岌岌可危，此外吸走自民選票的參政黨也會造成影響，中盤及終盤還可能遭翻盤，這次選舉也被說是史上最難測的一次選舉！

日本各媒體這兩天紛紛推出選舉民調，最先是讀賣新聞在28日早早公布了序盤情勢調查「自民可望單獨過半，中道為擴展愁苦，參政黨在比例（不分區）議席會大增」讀賣新聞至今算是比較擁護高市媒體，民調跟動用了30萬份雅虎LINE帳戶調查，因為日本網路相當右傾化，讓人擔心讀賣民調是否有點想帶風向，但是日經民調或共同通訊社乃至對高市比較不以為然的TBS也都相繼推出結果類似的民調結果！

比較支持高市讀賣新聞七早八早就推出自民會單獨過半的序盤民調結果，不過後來各家民調顯示都差不多。 圖：攝自讀賣新聞

各家民調顯示自民黨果然因為搭上高市人氣便車，至少這次出現很大變化，比例（不分區）想投給自民黨的人增加，各處網調也都顯示至少有3成，這是至今未有現象，顯示高市人氣化成政黨的比例票也多少帶動選區票，至少自民這次在比例當選人數會大增，也是各媒體指出自民黨可望單獨過半的原因！

日本眾院選區部份應選289人，比例部分應選176人（扣除跟選區重複候選則為166人）選區部份跟參議員選舉不同，採取小選區，大黨較有希望當選，基本上各選區至今都是自民與非自民的對立結構，在立憲民主黨與公明黨創立新黨「中道（中道改革連合，簡稱中道）」之前，尤其關東地區，在野黨間有所謂「在野共同」的協調體制，不亂立而分散對抗自民的力量，但中道出現後，尤其中道內有曾為執政黨的公明黨在內，母體又是宗教團體創價學會在野黨的共同作戰就消失了，尤其至今選戰都跟立憲民主合作的日本共產黨這次拿中道當敵人來打！

中道除了剛成立而連黨名本身都滲透不足外，又遭逢在野黨亂立現象，像立憲民主同樣有最大勞動組織「連合」的國民民主黨至今都跟立憲民主分散提名，但這次都不再顧及同胞道義，也大舉提名，有46選區都是中道(立憲民主)跟國民民主都有提名，分掉了中道的立憲民主選票，中道非常無力！原本立憲民主黨的議員除了面臨創價學會票目前只有4成進來的窘境外，還要面臨原本因為立憲民主反核反安保三法及反修憲的核心支持者的流失，可說是雙重苦！

連對高市不大捧場的TBS系的JNN序盤戰民調都顯示自民黨議席會大增，可望單獨過半。 圖：攝自TBS電視

因為高市人氣旺，根據比較不擁高市的JNN（TBS系新聞）民調自民在比例部分會有相當斬獲，會從現有198席而增加為208至296席，單獨過半則是233席，跟自民共同執政的維新則沒沾到好處，要維持現有的34席不容易，很可能為29至37席，但若自民黨單獨過半，則自維執政可望拿到安定過半的261席，這樣一來在眾議院裡主要委員會如預算委員會等都可以拿到委員長職位，高市政權運作就會舒暢多了！

雖然目前有36席的聯合執政的維新要維持現在34席不易，但若自民單獨過半，執政黨就可獲得安定過半。 圖：攝自TBS電視

現在還有8席的日本共產黨是超沒人氣的老舖政黨，這次會大量流失議席。 圖：劉黎兒攝

中道的立憲民主及公明在解散前還有172席，根據JNN序盤調查結果則將大減為84至161席，此外上次眾議員選舉增加近4倍的國民黨要維持現在27席也不大容易，但該黨黨魁玉木雄一郎善戰，預測是21至33席，現在8席的日本共產黨則會大減為2至7席，上次大躍進為8席的令和新選組則因黨魁山本太郎生病無法登場，被認為連一席都不會上！

國民民主黨上次大躍進，這次要維持原來的27席不容易，國民民主黨這次跟同胞黨的立憲民主（現中道）在46個選區對打，互相撕裂對方。 圖：劉黎兒攝

也非常親台的參政黨比例會大躍進，拿到10席左右，選區則會捲走不少自民票。 圖：攝自TBS電視

這次會大躍進的現在2席的參政黨則在比例可以拿到10席左右，預測將達7至15席，雖然參政黨現在在選區部份不被看好，但是去年參議員選舉時，參政黨靠其在地方組職鋪設不錯，選區部份也有攘獲，但眾議員選是小選區，對參政黨比較不利，但預期會吃掉不少自民黨的票，是自民潛在危機！

唯一反對減稅的安野貴博的「未來」這次會從零席變成三席以上。 圖：攝自TBS電視

其他現在有1席的作家百田尚樹的保守黨或曾為執政黨的社民黨都跟令和依樣會掛零，至於科技界出身的安野貴博的「未來」因為在各黨不負責任主張減稅或廢除消費稅狀態下反對減稅，吸收所有反減稅的票而這次可能獲得3至8票，是難得的大躍進的新黨！

新黨中道的原公明黨支持母體創價學會票目前只有四成進中道，但被認為剩下四成也會被搞定，因此自民還可能遭翻盤。 圖：攝自TBS電視

雖然自民眼看情勢大好，而且選舉期間還僅剩9天，卻還埋藏相當多的危機，除了參政黨捲票外，原本自民有數十個選舉是靠創價學會票才當選的，這些票現在都改成支持中道，調查顯示目前只有4成投中道，1成依然投過去支持的自民，但是創價學會動員力很強，還有9天就綽綽有餘能把剩下的4成確實投給中道，也就是原來立憲民主出身候選人，如此一來自民黨在選區就會出現落選，最可能落選的是上次靠創價學會票而當選的八王子市選區的安倍派五人幫之一的萩生田光一！或是餐會回扣弊案主犯的下村博文也可能再度落選，這些議員都是相當親台的！

如果選戰從序盤大優勢遭翻盤而自民黨只是拿到230席左右或險險過半，差2020年岸田文雄時拿到260席太遠的話，高市還是會遭黨內批判的，因為明明等到預算案通過就能穩穩大贏，為何急著在上任不到三個月解散？

這次選舉序盤TBS系的JNN民調顯示各黨的議席狀況，但強調還有過半的選民沒決定或表態，因此還有翻盤可能 圖：攝自TBS電視

序盤雖然高市自民大勝，但TBS等都不斷提醒，目前還半數的人沒有決定投票對象或不表態，這些票則未必投給自民，一切還是要到投開票的2月8日，掀開蓋子才知道誰是大贏家！

