劉黎兒觀點》日本眾院大選自民黨真能壓倒大勝？高市旋風能否吹倒創價組織票成關鍵
[Newtalk新聞] 日本眾議員選舉在8日要投開票了！史上最短的速戰速決選戰！媒體從序盤開始到投票前一週的中盤民調都顯示自民會大勝，如2月1日朝日新聞民調顯示自民不但單獨大幅過半，甚至跟聯合執政的維新一起可拿303至344席，而2日公布的富士電視民調甚至還指自民黨會單獨拿到300席，日本國會的絕對安定多數是261席，而只要310席就達3分之2了，甚至可以修憲了，但自民黨即使加上維新在參議院還沒過半，還需要國民民主黨配合！
自民或自維拿300席以上的超壓勝實在是太驚人了？但民調也都強調2點，一般而言，在選舉序盤時日本至今都是只有三成選民還沒確定要投誰，這次卻高達5成，此外大媒體的民調很高比例是打市內電話，接電話都只有樂於表態的高齡的自民黨支持者，因此民調很容易顯示自民壓勝！即使加權也常常反映不出真實結果，也有許多媒體人對於民調的自民壓勝或高市壓勝很有疑問！
主要是最近自民黨在許多地方選舉都是連選連敗，而選前民調也都顯示自民黨優勢，如靜岡縣伊東市市長、群馬縣的前橋市市長、福井縣知事、琦玉縣川口市市長等選舉都是自民黨敗北，福井輸給參政黨實質推薦的超鷹派新人，其他則輸給立憲民主黨（現在跟公明黨合組新黨中道）系的候選人，也因此自民黨選舉結果跟民調相差非常遠，自民黨本身對此有相當戒心！即使所有民調都顯示自民黨勢不可當，但許多地方縣市如靜岡縣的自民候選人等則非常不安！
此外所有民調都說立憲民主黨跟公明黨所組的中道會從選前的172席落選半數，至少跌破100，只剩2位數，主要原因是新黨中道還沒滲透人心，公明黨背後的支持母體創價學會26年來支持共同執政自民黨，現在還無法適應馬上轉投民主立憲候選人，或是許多立憲民主黨原本的核心支持者無法接受立憲民主在核電以及安保、修憲的變節，也因此立憲民主黨將會大慘敗等等！
但新黨中道是否會如民調預測的那麼慘也未可知，中道的立憲民主黨及公明黨都是老舖既有政黨，即使沒搞聯合新黨也會大慘敗的，因此才攜手合作的，也因此遭麻生太郎譏諷為「選舉互助會」；因為初盤民調就顯示中道會慘敗，因此創價學會在過去一週火力全開，進行軌道修正，極力要求信徒投給中道候選人，否則調查至少還有一成組職票投給自民黨！
至今相當著名的時事通訊社資深媒體人田崎史郎指出，創價學會現在使全力挺中道，創價機關報的「聖教新聞」裡還全面刊登了中道小選區候選人的名單，希望信徒投給他們，中道的小選區全部都只有立憲民主黨的，原公明黨的沒有提名；刊登小選區候選人名單是過去公明黨跟自民黨聯合執政26年時代都未曾這樣做過的！
這次因為中道告急，甚至傳說連原本立憲民主幹事長也是促成中道結黨的關鍵熱的安住淳也很危險，才會如此拼命；事實上以公明黨而言，如果這次他們不能幫立憲民主黨多上幾個人，公明黨的價值就會暴跌，也讓自民黨覺得沒跟公明黨聯合的損失不大！
公明黨的所謂公明票，或稱學會票，最盛時期多達900萬票，甚至1000萬票，現在少到只有600萬票，但也還是大票倉，每個選區至少1萬票，多的如八王子市創價學會根據地甚至達3萬票，前次選舉支持自民黨安倍派五人幫之一的萩生田光一，他才沒落選，這次這些票則反過來支持他的對手，他就很可能落選！
不僅萩生田，類此過去托公明票之賜才能當選的自民黨候選人有42人，每日新聞針對這42在2024年眾議員選舉結果作評估，每個人都減掉公明票（學會票）1萬票的基本票的話，則很多人真的會落選，像連連出包的沖繩北方大臣黃川田志沖、前防衛大臣稻田美元，甚至自己在操盤選舉的日華懇會長，也是自民黨選對委員長古屋奎二也都多少有點危險，不過古屋為高市親信在媒體曝光不少，知名度還算滿高！其他如前首相石破茂家鄉選區的鳥根媒體的調查則顯示石破也會落選！
因此自民黨高層雖然看到序盤穩穩大贏的民調，也不敢掉以輕心，像1月29日自民黨幹事長鈴木俊一及古屋圭司聯名呼籲「選戰才開始！如果不連一票也多爭取，則是沒指望勝利的激戰！」相當緊張！
公明票（學會票）還有一個特色，就是在面對民調時，都不會表態，不僅公明票如此，其他傳統上投給比較非自民的自由派（非保守派）的選民都不會對民調表態，這也是民調跟選舉結果會有大差的原因所在！
當然高市旋風強勁，即使這幾週乃至2月4日文春砲都連續攻擊高市跟統一教教團的勾結關係，但只會發生微小影響，日本各界認為目前的高市跟第一期的川普一樣，支持者非常狂熱，不大在乎高市醜聞！但高市本人對跟統一教關係很難辨解，很怕令和的大石晃子在電視上大打這點，還演出NHK日曜討論的逃亡劇而遭批判！
在2月3日相當右傾的經濟安保大臣小野田紀美的記者會裡有記者提問表示「在2007年時日本媒體有許多報導局局長級主管接受中國大使館用「研究會」名目招待到海南島，研究會結束後有多位形同裸體的女招待近來．被劈哩啪啦地拍了很多照片，也就是遭到集體仙人跳，有關此事，這次有關高市報導，各家紛然不同，也有偏向報導，或許不僅那次，其後或許也有接觸，政府有內調（內閣情報調查室），是否調查那之後中國也有所求！」不過小野田表示媒體報導自有倫理規制並非政府所管，並未表示要追究！
中國介入日本選舉，是從2024年眾議員及2025年參議員選舉時就發現有大量中國網軍及機器人入侵，採取手段攔阻，這次日本國立情報學研究所佐藤一郎教授也指出社群網站，尤其是粹平台，有相當多來路不明的機器人等在操縱；日本也很知道中國最討厭高市，這次也會格外注意而攔阻境外勢力尤其中國介入吧！
高市旋風會讓自民單獨過半，但是否能贏到自民單獨或自維300席則不開票不知道，8日是日本各地嚴寒之日，投票率若不高的話，組織票的公明票會起很大作用，不論高市是否會壓勝，這次是戰後最短選戰必然是會掀起歷史波濤的選舉無疑！
更多Newtalk新聞報導
高市早苗選區「幾乎沒有選舉氣氛」矢板明夫：強到在野黨不敢挑戰
高市提前大選「將是壓倒性勝利」矢板明夫：台日關係有望再上層樓
其他人也在看
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」 關鍵主因曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。而農曆春節即將到來，外界關心守墓大S一年的具俊曄，過年怎麼過？據了解，在這個家家團聚的重要節日，他留在台灣機率不大，很有可能返回韓國，陪媽媽和姊姊一起過年。蔡維歆
不想再忍2小時通勤和耳鳴！她「裸離」反而存錢更快：找回健康、回鄉不再是犧牲選項｜好宅報報
都市化造成工作機會高度集中，但薪資成長速度，卻遠遠追不上房租與生活成本的上漲，對越來越多年輕世代來說，留在城市不再等同於累積未來，更多時候只是被迫成為社畜。今年30歲的育苹，北上進入醫療體系工作，雖暫居親戚家，免額外負擔房租，但高壓的生活節奏讓健康亮紅燈、只能選擇裸離；直到返鄉回到社區工作，才深刻體悟到，真正改變生活品質的並非收入的絕對高低，而是工作、居住與生活成本之間能否達成平衡。
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
張忠謀坐輪椅與黃仁勳餐敘 遭酸「富可敵國又怎樣？」許美華怒批：無知到可笑
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導輝達執行長黃仁勳上月29日訪台，除參加輝達台灣公司尾牙外，也與台積電創辦人張忠謀見面餐敘，兩人在粵式餐廳「榕居」共進...
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
具俊曄休息室淚崩「邊哭邊寫大S名字」 他揭1件事哽咽：淚水再也忍不住
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝於日本，消息一出令各界相當不捨，2日是她逝世一週年，當天S家人與演藝圈好友齊聚金寶山...
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
台玻(1802)、華邦電(2344)...金馬年能抱股過年？台股贏家張真卿10檔口袋名單曝光：看好「漲價三傑」再賺5成
金馬年是否可以抱股過年？台股贏家張真卿認為，在內資持續、外資回頭的雙重推力下，今年台股依舊好戲可期，尤其看好「漲價三傑」，未來有3至5成以上的獲利空間。
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
中配竟能進國會！李貞秀坦承「無法放棄」中國籍 陸委會罕見說重話
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民眾黨執行不分區立委「2年條款」，擁有中配身分的李貞秀今（3）日宣誓就職，面對國籍爭議，她表示，自己親自飛了一趟中國，但當地機關的態度是「台灣又不是外國」，因此放棄國籍以失敗告終，甚至喊話內政部「請他們放棄看看」。對此，陸委會主委邱垂正回應，還有1年的時間，依法就是要努力放棄看看。