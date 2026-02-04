劉黎兒觀點》日本眾院大選自民黨真能壓倒大勝？高市旋風能否吹倒創價組織票成關鍵

高市旋風很強，但是否真能如媒體民調顯示的超級壓勝則未可知。 圖：劉黎兒攝

[Newtalk新聞] 日本眾議員選舉在8日要投開票了！史上最短的速戰速決選戰！媒體從序盤開始到投票前一週的中盤民調都顯示自民會大勝，如2月1日朝日新聞民調顯示自民不但單獨大幅過半，甚至跟聯合執政的維新一起可拿303至344席，而2日公布的富士電視民調甚至還指自民黨會單獨拿到300席，日本國會的絕對安定多數是261席，而只要310席就達3分之2了，甚至可以修憲了，但自民黨即使加上維新在參議院還沒過半，還需要國民民主黨配合！

朝日民調顯示自民加維新會拿303到344席，相當驚人。 圖：攝自朝日電視

日本眾議院只要有261席就是絕對安定多數。 圖：攝自朝日電視

自民或自維拿300席以上的超壓勝實在是太驚人了？但民調也都強調2點，一般而言，在選舉序盤時日本至今都是只有三成選民還沒確定要投誰，這次卻高達5成，此外大媒體的民調很高比例是打市內電話，接電話都只有樂於表態的高齡的自民黨支持者，因此民調很容易顯示自民壓勝！即使加權也常常反映不出真實結果，也有許多媒體人對於民調的自民壓勝或高市壓勝很有疑問！

主要是最近自民黨在許多地方選舉都是連選連敗，而選前民調也都顯示自民黨優勢，如靜岡縣伊東市市長、群馬縣的前橋市市長、福井縣知事、琦玉縣川口市市長等選舉都是自民黨敗北，福井輸給參政黨實質推薦的超鷹派新人，其他則輸給立憲民主黨（現在跟公明黨合組新黨中道）系的候選人，也因此自民黨選舉結果跟民調相差非常遠，自民黨本身對此有相當戒心！即使所有民調都顯示自民黨勢不可當，但許多地方縣市如靜岡縣的自民候選人等則非常不安！

被媒體說是滲透不足的新黨中道，背後的創價學會卯足力氣在挺，對選情會有影響。 圖：劉黎兒攝

此外所有民調都說立憲民主黨跟公明黨所組的中道會從選前的172席落選半數，至少跌破100，只剩2位數，主要原因是新黨中道還沒滲透人心，公明黨背後的支持母體創價學會26年來支持共同執政自民黨，現在還無法適應馬上轉投民主立憲候選人，或是許多立憲民主黨原本的核心支持者無法接受立憲民主在核電以及安保、修憲的變節，也因此立憲民主黨將會大慘敗等等！

原本立憲民主黨的候選人加入中道而被認為在核電及安保、憲法立場變節而相當辛苦，很可能大量落選。 圖：劉黎兒攝

令和新選組在2024大躍進，但這次因為黨魁山本太郎生病無法登場，可能一席也不保。 圖：劉黎兒攝

但新黨中道是否會如民調預測的那麼慘也未可知，中道的立憲民主黨及公明黨都是老舖既有政黨，即使沒搞聯合新黨也會大慘敗的，因此才攜手合作的，也因此遭麻生太郎譏諷為「選舉互助會」；因為初盤民調就顯示中道會慘敗，因此創價學會在過去一週火力全開，進行軌道修正，極力要求信徒投給中道候選人，否則調查至少還有一成組職票投給自民黨！

至今相當著名的時事通訊社資深媒體人田崎史郎指出，創價學會現在使全力挺中道，創價機關報的「聖教新聞」裡還全面刊登了中道小選區候選人的名單，希望信徒投給他們，中道的小選區全部都只有立憲民主黨的，原公明黨的沒有提名；刊登小選區候選人名單是過去公明黨跟自民黨聯合執政26年時代都未曾這樣做過的！

國民民主黨在2024年選舉時增為四倍議席，這次能維持就不錯了。 圖：劉黎兒攝

這次因為中道告急，甚至傳說連原本立憲民主幹事長也是促成中道結黨的關鍵熱的安住淳也很危險，才會如此拼命；事實上以公明黨而言，如果這次他們不能幫立憲民主黨多上幾個人，公明黨的價值就會暴跌，也讓自民黨覺得沒跟公明黨聯合的損失不大！

公明黨的所謂公明票，或稱學會票，最盛時期多達900萬票，甚至1000萬票，現在少到只有600萬票，但也還是大票倉，每個選區至少1萬票，多的如八王子市創價學會根據地甚至達3萬票，前次選舉支持自民黨安倍派五人幫之一的萩生田光一，他才沒落選，這次這些票則反過來支持他的對手，他就很可能落選！

不僅萩生田，類此過去托公明票之賜才能當選的自民黨候選人有42人，每日新聞針對這42在2024年眾議員選舉結果作評估，每個人都減掉公明票（學會票）1萬票的基本票的話，則很多人真的會落選，像連連出包的沖繩北方大臣黃川田志沖、前防衛大臣稻田美元，甚至自己在操盤選舉的日華懇會長，也是自民黨選對委員長古屋奎二也都多少有點危險，不過古屋為高市親信在媒體曝光不少，知名度還算滿高！其他如前首相石破茂家鄉選區的鳥根媒體的調查則顯示石破也會落選！

自民有42人過去靠公明票（學會票）當選，這次雖有高市旋風，但依然受很大影響。 圖：攝自每日新聞官網

因此自民黨高層雖然看到序盤穩穩大贏的民調，也不敢掉以輕心，像1月29日自民黨幹事長鈴木俊一及古屋圭司聯名呼籲「選戰才開始！如果不連一票也多爭取，則是沒指望勝利的激戰！」相當緊張！

公明票（學會票）還有一個特色，就是在面對民調時，都不會表態，不僅公明票如此，其他傳統上投給比較非自民的自由派（非保守派）的選民都不會對民調表態，這也是民調跟選舉結果會有大差的原因所在！

當然高市旋風強勁，即使這幾週乃至2月4日文春砲都連續攻擊高市跟統一教教團的勾結關係，但只會發生微小影響，日本各界認為目前的高市跟第一期的川普一樣，支持者非常狂熱，不大在乎高市醜聞！但高市本人對跟統一教關係很難辨解，很怕令和的大石晃子在電視上大打這點，還演出NHK日曜討論的逃亡劇而遭批判！

高市為了迴避令和大石晃子追打她跟統一教關係，說是手痛而不參加NHK的黨魁討論會。 圖：攝自朝日電視

在2月3日相當右傾的經濟安保大臣小野田紀美的記者會裡有記者提問表示「在2007年時日本媒體有許多報導局局長級主管接受中國大使館用「研究會」名目招待到海南島，研究會結束後有多位形同裸體的女招待近來．被劈哩啪啦地拍了很多照片，也就是遭到集體仙人跳，有關此事，這次有關高市報導，各家紛然不同，也有偏向報導，或許不僅那次，其後或許也有接觸，政府有內調（內閣情報調查室），是否調查那之後中國也有所求！」不過小野田表示媒體報導自有倫理規制並非政府所管，並未表示要追究！

中國介入日本選舉，是從2024年眾議員及2025年參議員選舉時就發現有大量中國網軍及機器人入侵，採取手段攔阻，這次日本國立情報學研究所佐藤一郎教授也指出社群網站，尤其是粹平台，有相當多來路不明的機器人等在操縱；日本也很知道中國最討厭高市，這次也會格外注意而攔阻境外勢力尤其中國介入吧！

富士電視在2日公布的中盤民調顯示自民甚至可能單獨拿到300席。 圖：攝自富士電視

朝日新聞民調顯示自民加維新可望拿300席。 圖：攝自朝日電視

高市旋風會讓自民單獨過半，但是否能贏到自民單獨或自維300席則不開票不知道，8日是日本各地嚴寒之日，投票率若不高的話，組織票的公明票會起很大作用，不論高市是否會壓勝，這次是戰後最短選戰必然是會掀起歷史波濤的選舉無疑！

