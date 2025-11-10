劉黎兒觀點》有8萬隻熊的日本今年因為熊出沒造成災害級傷害 今年紅葉觀光不能不小心
[Newtalk新聞] 原本很愛熊而主張應該「與熊公升」的日本人現在聞熊色變，因為今年熊出沒造成災害級傷害，日本環境省在8日公布今年上半年度（4-9月）熊出沒次數超過2萬次，造成12人死亡，近百人受傷，而且最可怕的是熊出沒地區有7成是在普通人生活的地區，而且甚至相當都會如岩手縣人口最多的盛岡市市中心的盛岡車站旁都有熊出沒，或是世界文化遺產的白川合掌村甚至有外國觀光客遭熊襲擊，或是台灣觀光客也不少的越後湯澤車站附近大型溫泉旅館也有旅客遭熊侵襲受傷等等，甚至東京超人氣的高尾山奧多摩地區也有熊出沒，因為今年到12月底熊都還未必進入冬眠狀態，也因此熊出沒多的北海道以及東日本地區今年的紅葉觀光受到相當影響，連外國客也都提心吊膽！
現在最大的問題是熊不僅入侵超市、民宅、果園或養雞場、養鮭場等掠奪食物外，因為遭侵襲的人的遺體等讓熊學會人肉也是可以食用的對象，也因此人本身就成為掠奪對象，非常可怕，至今多少是因為秋天採菇的人群等入侵熊的生活地區而遭侵襲，因為菇類也是熊愛吃的食物之一，但現在熊反過來入侵人的生活地區，而且熊的學習能力很高，發現人吃的蔬果或魚肉等都非常美味，因此許多熊親子一起來吃，熊不僅覺得人不可怕，甚至以人為對象，讓人感覺無法跟熊共生的人越來越多！
許多熊出沒地區的居民無法過正常生活，無法外出購物，孩子們上學也絕對需要接送等，許多觀光景點的旅館預約相繼遭取消，餐廳或普通店鋪冒生命危險開門也沒人上門，可以說是無法正常運作，在熊冬眠前暫告停滯狀態！若要出門都要裝備齊全，像是接二連三遇害甚至出現喪命者的送報人員現在還帶著大量鞭炮出門，非常可憐，而且遭遇一次之後，好幾天都無法拂卻恐怖！
日本今年熊出沒如此多的原因，雖說是熊的主食山毛櫸的堅果今年幾乎都沒結果，東北森林管理局發表調查結果顯示東北的青森、岩手、宮城、秋田、山形等5縣的137處櫸樹林有123處都沒結果，是超級大荒歉，害熊沒東西吃，只好跑到人生活圈來覓食！不過兵庫縣立大學教授橫山真弓認為櫸樹的果實歉收並非真正的原因，因為結實是秋天的問題，今年熊出沒是從4月起就開始了！的確．根據環境省公布數字顯示4月775件、5月2461件、6月4142件，因此秋天之前就很多了！
橫山教授指出最根本的原因還是日本的熊太多了，據估計現在大概是８萬隻左右！熊的繁殖力很強，每年會增加15%左右，如果不多加捕獲的話，五年就會多一倍，而且許多專家指出實際存在的熊數量是比行政當局評估的多多了，像是今年或2023年熊出沒相當多的秋田縣，在2023年時，捕獲了2000隻，現在評估有4400隻，但是今年目前已經捕獲1000多隻了，還是不斷大量有熊出沒，顯然熊的頭數非常驚人，也有專家認為秋田大概就有1萬頭熊棲息！
日本在2020年時環境省曾作全國性調查，當時認為大概是5－6萬隻，而2020年捕獲7000隻以上、2023年捕獲9000隻以上，但是也還是一直在增加中，雖然從2020年至今的5年還不至於倍增為10萬隻以上，但大概有8萬隻，不論5、6萬隻或8萬隻，日本都是世界熊數量非常多的國度，尤其巨大吃人的棕熊的話，日本的數量是世界最多的，其次才是中國、俄國及加拿大等，日本棕熊絕對數量實在太多了。」
有那麼多的熊，如果餓了，就入侵人的生活圈也不族為奇，才會半年熊出沒就超過2萬件，各地地方政府自己都已經沒有足夠力量對應，也因此秋天縣知事還特別跑到東京來見防衛大臣小泉進次郎希望出動自衛隊來協助捕獲大量的熊！因為日本關於捕獲熊有許多規定，而且自衛隊必須是在相當條件才能用槍，因此也只能從旁協助，目前最快速的方式還是警方加緊培訓能使用獵槍的警力，在法律上或人力上才不必只靠高齡化的兼差的獵人，而且開槍時還需要有警方及行政人員在旁確認批准等，而且報酬也低到不行等，此外許多獵人本身對熊的認識很粗淺，本身就處於危險狀態，日本熊對策至今效率很低，問題重重！
日本秋田或許多地方至今是有傳統獵人的「叉鬼」在捕獵熊，維持平衡，但後繼無人，尤其1990年代日本因為瓦斯及電力普及不再使用森林資源，而森林裡動物越來越多，但是西日本因為曾面臨熊絕滅危機，日本還曾經特別保護熊過，對西日本熊特別追蹤作精密管理，而東日本則熊數量很多，反而不在意而放置不管才會形成大量熊出沒而帶來災害級傷害！
日本政府在10月30日才終於成立了「有關熊被害對策關係閣僚會議」從原本課長級升級，除了培養捕獲人才外，也要加強人熊生活空間區隔，抑制熊進出人的生活圈，也要制定對應熊出沒的SOP等，但是今年看起來是緩不濟急，也因此到日本觀光時也要留意熊出沒的訊息，最近連東京不僅西邊的青梅市有熊出沒，甚至人口多的都會區的立川市、府中市等也都有，不能不小心，以前到北海道或東北觀光時大家很開心地買「熊出沒」的貼紙或毛巾等，覺得好玩，但不怕人的熊真的出沒了，無法單純地覺得好玩了，要與熊共生的日本人的願望也還是很強烈，但要讓熊回到人認為熊該存活的山林看來已經不是那麼容易了，因為熊數量太多了，即使樹果不歉收，熊在山林生存競爭也很激烈，也自然會入侵人的生活圈，一旦食髓知味後，要驅逐回去相當困難吧！
今年熊出沒只好等熊冬眠才會平息下來，但熊必須儲備相當脂肪才能冬眠，今年東日本的熊被認為都還沒儲備夠，也就是還沒吃到飽，因此到今年年底或許都還沒法真的都冬眠呢！也因此許多紅葉景點今年至少不點燈，夜間禁止進入或加強警備等等，但旅客本身也必須小心行動！今年的熊出沒不是開玩笑的！
更多Newtalk新聞報導
高市早苗遺憾無法陪夫領勳章 感性吐露「沒能幫他推輪椅上斜坡」惹哭全日本
高市早苗展現改革決心 擬削減自身與內閣成員薪酬、停發額外津貼
其他人也在看
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 16 小時前
鳳凰會有颱風假？最快週二陸警 專家估「13縣市」停班停課機率大
據中央氣象署今（10）日凌晨2時觀測，鳳凰颱風中心位於鵝鑾鼻南方670公里之處，以每小時20轉13公里速度，向西北西轉北北西進行。中心附近最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里，預測今日晚間8時的中心位置在鵝鑾鼻西南方530公里之處，請在菲律賓東方海面、巴士海峽附近及南海航行及作業船隻應特別注意。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
鳳凰最快下午轉強颱 「登台機率相當高」！粉專曝2關鍵變數
中颱鳳凰來勢洶洶，預計路徑預估有望襲台，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」最新指出，鳳凰颱風最快今（9日）下午就會成為強颱，直接襲台機率相當高，確切登陸位置則視「颱風北轉的角度」而有變數。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
今日風雨越晚大！「這幾地」恐迎大豪雨 專家曝「颱風假」關鍵點
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導中度颱風鳳凰強勢襲來，根據中央氣象署資料顯示，鳳凰目前位在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
鳳凰颱風來勢兇兇！「新北颱風假」怎麼放？侯友宜一句話全說了
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估最快今（10）日下午發布海上颱風警報，明日中午發布陸警，並可能在週三深夜至週四清晨登陸，...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 23 小時前
鳳凰將變強颱! 最快週一海警.週二陸警 嘉南登陸機會高
生活中心／綜合報導鳳凰颱風最快今天（9）升級為強颱，入夜後登入菲律賓。氣象署預估，最快周一午後就會發海警，緊接著周二發陸警。暴風圈約在週三清晨就會觸陸。不過現在已經是防颱準備的最後關鍵期，因為颱風進入南海北轉後，外圍環流伴隨東北季風，周一開始，迎風面北部、宜花，恐就會先出現致災性大雨。民視 ・ 11 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 1 天前
雨至少連下5天共伴 氣象署揭降雨時序圖
[Newtalk新聞] 隨著「鳳凰颱風」外圍環流，與未來一週受東北季風影響，中央氣象署指出，全台將出現多波降雨，尤其11月10日至11日雨勢明顯增強，11月12日至13日為主要降雨高峰，部分地區恐達豪雨等級，14日至15日仍受東北季風影響。氣象署提醒北部、東部及中南部山區提早防備。 氣象署說明，11月9日為降雨轉換前期，迎風面局部降雨但影響有限；11月10日至11日受東北季風及颱風外圍環流共同影響，北部、東半部及中南部山區雨勢漸強，需留意「防豪雨等級以上」的提示訊息。氣象署指出，11月12日至13日為本輪降雨高峰，受颱風及外圍環流配合東北季風影響，西半部亦有明顯降雨，並不排除「局部豪雨」發生。 氣象署表示，11月14日至15日降雨漸減弱，但東北季風仍影響北部及東部，短暫陣雨持續。至於金門、馬祖與澎湖，圖卡顯示11月9日至11日多為晴到多雲；11月12日至13日有雨；11月14日至15日天氣再轉為多雲有雨型態。 氣象署提醒，北台及東半部將連續受影響，若有山區活動、行車安排或農漁作業規劃，應及早因應；中南部平地雖非主要降雨區，但11月12日至13日仍可能出現不定時短暫雨，不排除局部地區有短新頭殼 ・ 1 天前
鳳凰颱風恐成「攔腰斷頭颱」13日橫掃台灣 最新路徑曝光
今年第26號颱風鳳凰（PHOENIX）持續以驚人的速度向西推進，對台灣的威脅指數不斷攀升。中央氣象署稍早釋出最新預估路徑，警示鳳凰將成為少見的「攔腰斷頭颱」，恐在下週三（12日）晚間至下週四（13日）清晨，以穿心颱路徑橫掃台灣本島。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
明起颱風、東北季風夾殺！海上、陸上警報恐接連發
鳳凰颱風來勢洶洶，不只日本氣象廳將其評為「強烈」，台灣中央氣象署也提醒民眾要防颱，氣象署指出，明（10）日颱風接近與東北季風相互影響，整個台灣東側慎防豪雨，預計明日下半天可能發布海上颱風警報，接著週二（12日）可能發布陸上颱風警報。週三（12日）颱風預計以輕颱強度通過台灣，雨勢擴到中南部，雨有顯著緩和可能要等到週五（14日）。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
勇敢的鳳凰決定硬幹！ 氣象專家：恐像山陀兒死在台灣
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象專家林得恩表示，由於鳳凰颱風所處海域，提供其非常適合再繼續發展條件，目前評估今日鳳凰強度將從中颱再升為強颱，不過也指出，等上了台灣陸地碰到中央山脈，「颱風強度將會快速被減弱，會不會像去年的山陀兒颱風一樣，最後死在台灣的陸地上，就讓我們繼續看下去」。中天新聞網 ・ 1 天前
颱風鳳凰估今下半天發海警、明發陸警 今天至周三影響最顯著
氣象署表示，颱風鳳凰今天至周三影響最顯著，預計今天下半天發布海警，明天上半天發布陸警，周四颱風減弱並逐漸遠離，周五後天氣轉趨穩定。今（10日）除了東北季風影響外，開始有颱風外圍的水氣移入，4縣市大雨特報，明天天氣如何？氣象署指出，明天（11日）受颱風外圍環流及東北季風影響，有機會出現共伴效應，雨勢有更加明顯的趨勢。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 2 小時前
鳳凰又大又強！粉專示警：沒碰到台灣「北東先發瘋」
鳳凰颱風來襲！今（9）日氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，目前鳳凰是中颱上限而且範圍很大，可謂「又大又強」，雖然碰到菲律賓陸地後會減弱，但接近台灣時，其外圍環流與東北季風的共伴效應展開，颱風論壇預計「在本體摸到台灣之前，北部、東半部就要率先發瘋」，明（10）日起雨量相當可觀，提醒大家上下班自行小心。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
中颱鳳凰「慢速移動」強度恐再增 宜蘭今首防強降雨
中颱鳳凰目前位在鵝鑾鼻南南東方940公里海面，在抵達台灣之前，將先到菲律賓北部「轉1圈」，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，宜蘭最快9日晚間就會出現雨勢，若颱風速度變慢，雨勢會更強、更久。中天新聞網 ・ 15 小時前
鳳凰將變強颱「襲台時間」延後！專家點名這地區：有機會登陸
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，最快今晚（9）增強為強烈颱風，進入生命週期巔峰；並於明（10日）進入南海後逐漸北轉、朝台灣直撲而來，其外圍環流將影響全台；氣象署預估明（10日）、後天（11日）陸續發布海上警報，不排除登陸台灣。不過，氣象專家吳聖宇指出，鳳凰颱風原本預計下週三（12日）白天經過台灣，但進入南海後轉彎距離稍微變遠，整個時程往後延了12小時左右；如今要等到下週四（13日）晚間後才會遠離台灣。民視 ・ 23 小時前
鳳凰將撲台！北投慎防8級以上強風 北市府宣布緊急應變措施
颱風「鳳凰」來勢洶洶，宜花明日開始下大雨，週二則慎防共伴效應帶來的劇烈降雨，週三颱風更接近台灣陸地。中央氣象署對多地發布陸上強風特報，其中台北北投有機會出現8級以上陣風，目前評估強風特報將持續至13日颱風影響結束為止，故北市府也做出相應措施。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
鳳凰颱風共伴發威！「一路往北」6地雨紫爆恐成災 一圖看本週風雨時程
「鳳凰」颱風維持中度颱風上限強度，目前已通過呂宋島，正在南海重新整合。中央氣象署指出，最快今（10）日下午發布海上颱風警報，明日不排除發布陸警。氣象粉專分析，颱風進入南海後，東南暖濕氣流與東北季風可能會有共伴效應，共伴效應位置逐漸往北，擴及台灣東北側及東側，「基隆北海岸、雙北山區、新北東側、宜蘭、花蓮、台東均有劇烈降雨的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
慎防！鳳凰恐北轉直撲台灣 氣象署曝「這兩天」影響最劇
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導中颱「鳳凰」來勢洶洶，恐將北轉直撲台灣，中央氣象署預計明（10）日中午過後發布海警，預估11、12日風雨最劇。對此，氣象署下午召開記者會說明，「鳳凰」11日北上過程中，由於環境條件不利其發展，因此可能是以「輕颱」等級接近、通過台灣。民視 ・ 17 小時前