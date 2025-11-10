劉黎兒觀點》有8萬隻熊的日本今年因為熊出沒造成災害級傷害 今年紅葉觀光不能不小心

世界遺產名師地的白川鄉合掌村也有熊出沒並侵襲西班牙觀光客。 圖：翻攝NTV官網

[Newtalk新聞] 原本很愛熊而主張應該「與熊公升」的日本人現在聞熊色變，因為今年熊出沒造成災害級傷害，日本環境省在8日公布今年上半年度（4-9月）熊出沒次數超過2萬次，造成12人死亡，近百人受傷，而且最可怕的是熊出沒地區有7成是在普通人生活的地區，而且甚至相當都會如岩手縣人口最多的盛岡市市中心的盛岡車站旁都有熊出沒，或是世界文化遺產的白川合掌村甚至有外國觀光客遭熊襲擊，或是台灣觀光客也不少的越後湯澤車站附近大型溫泉旅館也有旅客遭熊侵襲受傷等等，甚至東京超人氣的高尾山奧多摩地區也有熊出沒，因為今年到12月底熊都還未必進入冬眠狀態，也因此熊出沒多的北海道以及東日本地區今年的紅葉觀光受到相當影響，連外國客也都提心吊膽！

廣告 廣告

在上班時間居然在岩手縣人口最多的盛岡市盛岡車站附近有熊出沒。 圖：翻攝ANN新聞

世界遺產名師地的白川鄉合掌村也有熊出沒並侵襲西班牙觀光客。 圖：翻攝NTV官網

連東京都會區也都相繼有熊出沒。 圖：翻攝FNN新聞

現在最大的問題是熊不僅入侵超市、民宅、果園或養雞場、養鮭場等掠奪食物外，因為遭侵襲的人的遺體等讓熊學會人肉也是可以食用的對象，也因此人本身就成為掠奪對象，非常可怕，至今多少是因為秋天採菇的人群等入侵熊的生活地區而遭侵襲，因為菇類也是熊愛吃的食物之一，但現在熊反過來入侵人的生活地區，而且熊的學習能力很高，發現人吃的蔬果或魚肉等都非常美味，因此許多熊親子一起來吃，熊不僅覺得人不可怕，甚至以人為對象，讓人感覺無法跟熊共生的人越來越多！

許多熊出沒地區的居民無法過正常生活，無法外出購物，孩子們上學也絕對需要接送等，許多觀光景點的旅館預約相繼遭取消，餐廳或普通店鋪冒生命危險開門也沒人上門，可以說是無法正常運作，在熊冬眠前暫告停滯狀態！若要出門都要裝備齊全，像是接二連三遇害甚至出現喪命者的送報人員現在還帶著大量鞭炮出門，非常可憐，而且遭遇一次之後，好幾天都無法拂卻恐怖！

送報人員相繼遭熊侵襲甚至犧牲，現在鄉下送報人員都準備爆竹打算嚇走熊。 圖：翻攝NHK

日本今年熊出沒如此多的原因，雖說是熊的主食山毛櫸的堅果今年幾乎都沒結果，東北森林管理局發表調查結果顯示東北的青森、岩手、宮城、秋田、山形等5縣的137處櫸樹林有123處都沒結果，是超級大荒歉，害熊沒東西吃，只好跑到人生活圈來覓食！不過兵庫縣立大學教授橫山真弓認為櫸樹的果實歉收並非真正的原因，因為結實是秋天的問題，今年熊出沒是從4月起就開始了！的確．根據環境省公布數字顯示4月775件、5月2461件、6月4142件，因此秋天之前就很多了！

廣告 廣告

熊大量出沒有說法認為是主食的山毛櫸的果實歉收。 圖：翻攝NHK

據林野聽調查指出東北五縣137處山毛櫸林場有123處都沒結實，害熊沒東西吃。 圖：翻攝NHK

橫山教授指出最根本的原因還是日本的熊太多了，據估計現在大概是８萬隻左右！熊的繁殖力很強，每年會增加15%左右，如果不多加捕獲的話，五年就會多一倍，而且許多專家指出實際存在的熊數量是比行政當局評估的多多了，像是今年或2023年熊出沒相當多的秋田縣，在2023年時，捕獲了2000隻，現在評估有4400隻，但是今年目前已經捕獲1000多隻了，還是不斷大量有熊出沒，顯然熊的頭數非常驚人，也有專家認為秋田大概就有1萬頭熊棲息！

日本在2020年時環境省曾作全國性調查，當時認為大概是5－6萬隻，而2020年捕獲7000隻以上、2023年捕獲9000隻以上，但是也還是一直在增加中，雖然從2020年至今的5年還不至於倍增為10萬隻以上，但大概有8萬隻，不論5、6萬隻或8萬隻，日本都是世界熊數量非常多的國度，尤其巨大吃人的棕熊的話，日本的數量是世界最多的，其次才是中國、俄國及加拿大等，日本棕熊絕對數量實在太多了。」

Newsweek問「（巨大吃人的）棕熊世界最多的國度是哪裡？」答案就是日本。 圖：翻攝日文版Newsweek

有那麼多的熊，如果餓了，就入侵人的生活圈也不族為奇，才會半年熊出沒就超過2萬件，各地地方政府自己都已經沒有足夠力量對應，也因此秋天縣知事還特別跑到東京來見防衛大臣小泉進次郎希望出動自衛隊來協助捕獲大量的熊！因為日本關於捕獲熊有許多規定，而且自衛隊必須是在相當條件才能用槍，因此也只能從旁協助，目前最快速的方式還是警方加緊培訓能使用獵槍的警力，在法律上或人力上才不必只靠高齡化的兼差的獵人，而且開槍時還需要有警方及行政人員在旁確認批准等，而且報酬也低到不行等，此外許多獵人本身對熊的認識很粗淺，本身就處於危險狀態，日本熊對策至今效率很低，問題重重！

日本秋田或許多地方至今是有傳統獵人的「叉鬼」在捕獵熊，維持平衡，但後繼無人，尤其1990年代日本因為瓦斯及電力普及不再使用森林資源，而森林裡動物越來越多，但是西日本因為曾面臨熊絕滅危機，日本還曾經特別保護熊過，對西日本熊特別追蹤作精密管理，而東日本則熊數量很多，反而不在意而放置不管才會形成大量熊出沒而帶來災害級傷害！

日本政府在10月30日才終於成立了「有關熊被害對策關係閣僚會議」從原本課長級升級，除了培養捕獲人才外，也要加強人熊生活空間區隔，抑制熊進出人的生活圈，也要制定對應熊出沒的SOP等，但是今年看起來是緩不濟急，也因此到日本觀光時也要留意熊出沒的訊息，最近連東京不僅西邊的青梅市有熊出沒，甚至人口多的都會區的立川市、府中市等也都有，不能不小心，以前到北海道或東北觀光時大家很開心地買「熊出沒」的貼紙或毛巾等，覺得好玩，但不怕人的熊真的出沒了，無法單純地覺得好玩了，要與熊共生的日本人的願望也還是很強烈，但要讓熊回到人認為熊該存活的山林看來已經不是那麼容易了，因為熊數量太多了，即使樹果不歉收，熊在山林生存競爭也很激烈，也自然會入侵人的生活圈，一旦食髓知味後，要驅逐回去相當困難吧！

請輸入圖說 請輸入來源

今年熊出沒只好等熊冬眠才會平息下來，但熊必須儲備相當脂肪才能冬眠，今年東日本的熊被認為都還沒儲備夠，也就是還沒吃到飽，因此到今年年底或許都還沒法真的都冬眠呢！也因此許多紅葉景點今年至少不點燈，夜間禁止進入或加強警備等等，但旅客本身也必須小心行動！今年的熊出沒不是開玩笑的！

今年北海道及東日本的紅葉觀光景點都受熊出沒影響，取消夜間點燈等，或加強警備等，但依然必須多加注意。 圖：翻攝NHK

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高市早苗遺憾無法陪夫領勳章 感性吐露「沒能幫他推輪椅上斜坡」惹哭全日本

高市早苗展現改革決心 擬削減自身與內閣成員薪酬、停發額外津貼

連越後湯澤車站附近的大型溫泉旅館門口停車塲都有旅客遭熊侵襲受傷。 圖：翻攝NTV電視官網

世界遺產名師地的白川鄉合掌村也有熊出沒並侵襲西班牙觀光客。 圖：翻攝NTV官網